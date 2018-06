Karate, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia, medaglie a volontà! Silvia SemerORO, sul podio anche Cardin, Lallo e Jendoubi

Anche il bronzo di Viola Lallo passa dai ripescaggi nonostante l’ottimo avvio contro la francese Heurtault (3-1). Subita la sconfitta netta (4-0) contro la slovena Ristic, conquista il terzo posto con una prestazione magistrale: un 5-0 che non lascia scampo alla croata Lenard.

Terza piazza anche per Rabia Jendoubi che dopo aver perso di misura (2-3) contro il croato Garibovic vede le sue speranze attaccate a un lumicino. Sarà grazie alla vittoria dello stesso Garibovic sul francese Relifox che riuscirà ad accedere alla finalina. Imponendosi sul francese l’azzurro porta a casa la terza medaglia di bronzo per gli azzurri del karate in questa prima giornata di Giochi del Mediterraneo.

Cavalcata trionfale per Silvia Semeraro (-68 kg) che dopo aver sconfitto per hantei (per giudizio dei giudici) la montenegrina Rakovic prima e la bosniaca Cavar poi accede direttamente alla finale per l’oro. E la vince, superando la turca Eltemur e laureandosi campionessa della categoria 68 kg. Non è tutto oro ciò che luccica, ma l’oro di Silvia Semeraro brilla in questa giornata così così del karate azzurro e lascia immaginare un futuro radioso.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUI GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2018

Twitter: @IreneConEAperta

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam