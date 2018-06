Karate, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Sabato 23 e domenica 24 giugno si svolgeranno le gare di karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). Vedremo grande spettacolo sul tatami, con gli atleti che si sfideranno per conquistare le medaglie in dieci categorie di peso nel kumite, mentre in questo evento non si gareggerà nel kata. L’Italia proverà ad essere grande protagonista con una squadra ricca di stelle, tra cui Sara Cardin e Michele Martina (clicca qui per l’elenco completo dei convocati).

Il programma delle gare sarà articolato quindi su due giorni: sabato 23 giugno si combatterà nei -50 kg, -55 kg, -61 kg e -68 kg femminili e nei -60 kg, -67 kg e -75 kg maschili. Domenica 24 si assegneranno invece i titoli nelle massime categorie di peso: -84 kg e +84 kg maschili e +68 kg femminili. Potrete seguire i Giochi del Mediterraneo 2018 con noi, visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale di tutte le gare. Sarà disponibile anche la diretta streaming su Olympic Channel. Di seguito il programma completo.

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2018, PROGRAMMA KARATE

Sabato 23 giugno

09:00 -50 kg e -55 kg Donne – Eliminatorie e ripescaggi

11:00 -60 kg e -67 kg Uomini – Eliminatorie e ripescaggi

13:00 -50 kg Donne – Finali

13:15 -55 kg Donne – Finali

13:45 -60 kg Uomini – Finali

14:00 -67 kg Uomini – Finali

16:00 -61 kg e -68 kg Donne – Eliminatorie e ripescaggi

18:00 -75 kg Uomini – Eliminatorie e ripescaggi

19:00 -61 kg Donne – Finali

19:15 -68 kg Donne – Finali

19:30 -75 kg Uomini – Finali

Domenica 24 giugno

09:00 -84 kg e +84 kg Uomini – Eliminatorie e ripescaggi

11:00 +68 kg Donne – Eliminatorie e ripescaggi

12:00 -84 kg Uomini – Finali

12:15 +68 kg Donne – Finali

12:30 +84 kg Uomini – Finali

Foto: Twitter Cardin