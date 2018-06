Karate, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia. Tante stelle a Tarragona, Cardin, Busà e Martina a caccia dell’oro

Il karate azzurro si presenterà con una squadra di primissimo livello ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) troveremo infatti sul tatami tutte le stelle della nostra nazionale, che ha scelto quindi di puntare su questo evento. Una rassegna che vedrà però una differenza sostanziale nelle gare rispetto a quelle consuete, visto che si gareggerà solo nel kumite e non nel kata.

L’Italia potrà sognare in grande con atleti del calibro di Sara Cardin, reduce dal successo in Premier League a Instanbul, Michele Martina, campione europeo in carica, Luigi Busà, che non delude mai nei grandi eventi, Angelo Crescenzo e Silvia Semeraro, entrambi reduci dal bronzo europeo. Attenzione però anche agli altri azzurri, tutti in grado di arrivare fino in fondo. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia nel karate per i Giochi del Mediterraneo 2018.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Uomini

Angelo Crescenzo (-60 kg)

Luca Maresca (-67 kg)

Luigi Busà (-75 kg)

Michele Martina (-84 kg)

Simone Marino (+84 kg)

Donne

Erminia Perfetto (-50 kg)

Sara Cardin (-55 kg)

Viola Lallo (-61 kg)

Silvia Semeraro (-68 kg)

Clio Ferracuti (+68 kg)

Foto: Twitter Cardin