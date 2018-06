Judo, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Tre giorni di gare nella cornice del Cambris Pavilion per il judo, che in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna) sarà presente con 7 categorie di peso maschili e 7 femminili.

L’Italia parteciperà con 14 atleti, uno per ogni categoria di peso, per provare ad incamerare il maggior numero possibile di medaglie tra mercoledì 27 e venerdì 29 giugno. C’è grande curiosità intorno al rientro ad alti livelli di Odette Giuffrida e Matteo Marconcini, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni e cercheranno subito di lasciare il segno in un’importante competizione. Saranno presenti anche Edwige Gwend e il campione olimpico Fabio Basile, le due punte di diamante della Nazionale italiana, ma nutre ambizioni da medaglia anche Antonio Esposito, reduce da una fantastica medaglia di bronzo agli Europei 2018, che lo ha proiettato in una nuova fantastica dimensione.

Le gare si svilupperanno secondo un format ben preciso: ogni giorno al mattino ci saranno le eliminatorie di quattro o cinque categorie di peso, mentre a partire dalle 17.00 si terranno le finali per il bronzo e per l’oro. Le gare non saranno trasmesse in tv, ma saranno visibili in diretta streaming su Olympic Channel. Sarà possibile seguire il judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 anche attraverso la diretta live testuale di OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Mercoledì 27 giugno

Ore 10.00-16.00: eliminatorie -60 kg M, -66 kg M. -48 kg F, -52 kg F, -57 kg F

Ore 17.00-21.00: finali -60 kg M, -66 kg M. -48 kg F, -52 kg F, -57 kg F

Giovedì 28 giugno

Ore 10.00-16.00: eliminatorie -73 kg M, -81 kg M, -90 kg M, -63 kg F, -70 kg F

Ore 17.00-21.00: finali -73 kg M, -81 kg M, -90 kg M, -63 kg F, -70 kg F

Venerdì 29 giugno

Ore 10.00-16.00: eliminatorie -100 kg M, +100 kg M, -78 kg F, +78 kg F

Ore 17.00-21.00: finali -100 kg M, +100 kg M, -78 kg F, +78 kg F











Foto: EJU