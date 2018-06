Judo, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia. Fabio Basile la punta azzurra, gran ritorno per Odette Giuffrida e Matteo Marconcini

Un italiano per ogni categoria di peso nel judo ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) tra mercoledì 27 e venerdì 29 giugno. Nella cornice del Cambris Pavilion si disputeranno ben 14 gare, a cui saranno presenti diversi azzurri di elevato spessore tecnico.

La curiosità è tutta per il rientro ad alti livelli di Odette Giuffrida e Matteo Marconcini, rimasti a lungo fuori dai giochi a causa dei rispettivi problemi fisici e pronti a riprendersi la scena dopo mesi di assenza dai grandi palcoscenici. Entrambi potrebbero anche ambire subito ad una medaglia, ma le punte di diamante dell’Italia saranno soprattutto Fabio Basile ed Edwige Gwend, che punteranno con decisione alla medaglia d’oro.

Basile nella categoria -73 kg si metterà alla prova per riscattare la delusione degli Europei 2018, mentre Edwige Gwend ha bisogno di ritrovare fiducia nei suoi mezzi tecnici per tornare ad essere grande protagonista in ambito internazionale.

Ci sarà anche Antonio Esposito, bronzo nella categoria -81 kg agli Europei 2018 e tra i favoriti per l’oro, ma anche Nicholas Mungai, Giuliano Loporchio e Francesca Milani potrebbero far saltare il banco e regalare all’Italia una grande soddisfazione. Non ci sarà, invece, Matteo Medves, argento agli Europei 2018 e astro nascente del judo azzurro, ma la spedizione italiana è dotata di talento e grinta per puntare a sbancare Tarragona.

I CONVOCATI DELL’ITALIA NEL JUDO

Diego Rea (-60 kg)

Manuel Lombardo (-66 kg)

Fabio Basile (-73 kg)

Antonio Esposito (-81 kg)

Nicholas Mungai (-90 kg)

Giuliano Loporchio (-100 kg)

Vincenzo D’Arco (+100 kg)

Francesca Milani (-48 kg)

Odette Giuffrida (-52 kg)

Miriam Boi (-57 kg)

Edwige Gwend (-63 kg)

Carola Paissoni (-70 kg)

Giorgia Stangherlin (-78 kg)

Annalisa Calagreti (+78 kg)











Foto: EJU