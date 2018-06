Judo, Giochi del Mediterraneo 2018: Giorgia Stangherlin epica! E’ oro nei -78 kg! Argento per Giuliano Loporchio e Vincenzo D’Arco

Italia sugli scudi nell’ultima giornata di gare per il judo a Tarragona, in Spagna. Un oro e due argenti rendono ancora più sfavillante l’avventura degli azzurri nei Giochi del Mediterraneo 2018, che sfondano quota 10 medaglie e chiudono in bellezza un’edizione da ricordare per il movimento italiano del judo.

A salire sul gradino più alto del podio è stata Giorgia Stangherlin, abilissima nel gestire un waza-ari di vantaggio nella finale della categoria -78 kg contro la kosovara Kuka. Una prestazione superba per l’azzurra, che sfata un tabù che sembrava insormontabile contro le kosovare, facendo suonare l’inno di Mameli nel Cambrils Pavilion. In precedenza, la Stangherlin aveva sconfitto l’algerina Oulalla con un waza-ari preservato fino al termine dell’incontro e poi in semifinale la portoghese Sampaio con un ippon a pochi secondi dalla fine del match.

E’ durata pochissimo invece la finale di Giuliano Loporchio, che ha subito un ippon immediato dall’egiziano Darwish nell’ultimo atto dei -100 kg, conquistando uno sfavillante argento, conseguito con due vittorie superbe contro il montenegrino Pantic, sconfitto con uno splendido ippon in risposta ad un attacco dell’avversario, e in semifinale contro l’algerino Bouyacoub, steso con un altro ippon.

Tre shido, infine, hanno penalizzato Vincenzo D’Arco, che ha ceduto in finale contro il serbo Culum nella categoria +100 kg, ma può gioire per aver compiuto un’autentica impresa. D’Arco, infatti, non sembrava accreditato alla vigilia di chance da medaglia, ma è riuscito a prevalere agli ottavi con un ippon contro l’algerino Tayeb, ai quarti con il turco Yazici, al termine di un incontro interminabile con tre shido per l’avversario al golden score, e in semifinale contro lo spagnolo Parra con un waza-ari nuovamente al golden score.

L’Italia chiude così i Giochi del Mediterraneo 2018 con 11 medaglie nel judo, consolidando la qualità di un movimento in costante crescita e ricco di elementi di assoluto spessore tecnico e morale per sognare in grande in prospettiva futura.











Foto: Fijlkam