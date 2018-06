Hockey prato: un pareggio, una vittoria e una sconfitta per l’Italia nei test amichevoli in Scozia

Luci ed ombre, ma sicuramente alcune note positive in vista dell’appuntamento dell’anno: i Mondiali di Londra. La nazionale italiana di hockey su prato femminile sta provando a preparare al meglio l’appuntamento iridato e in questi giorni è volata in Scozia per disputare un raduno in quel di Glasgow, nel quale ha affrontato per tre volte in amichevole la nazionale di casa. Un pareggio, una vittoria ed una sconfitta per l’Italia, che comunque è andata in crescendo con il passare delle giornate (a testimonianza di un rodaggio continuo, con giocatrici che poche volte l’anno riescono a giocare assieme).

Sconfitta all’esordio per 2-1: illusione con il vantaggio di Giuliana Ruggieri, poi calo sul finale e sorpasso scozzese nell’ultimo quarto. Vittoria invece per 3-2 nel secondo test match: inizio super per le azzurre con Socino, Oviedo e Maldonado a timbrare il triplo vantaggio iniziale, poi parzialmente rimontato dalle scozzesi. Nella terza ed ultima partita, quella di ieri, un 2-2 con reti di Garaffo ed Oviedo.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: FB FIH