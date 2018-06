Golf, US Open 2018, Scott Piercy: “Sono sulla strada giusta ms Dustin Johnson è al top”

Sul difficilissimo percorso par 70 dello Shinnecook Hills Golf Club di Southampton (Long Island, Stati Uniti) continuano gli US Open 2018. Dustin Johnson allunga vistosamente al termine del secondo round. L’americano ora guida con 4 colpi di margine sugli avversari. 4 come i colpi che DJ ha di vantaggio rispetto al par, essendo l’unico con score negativo. “E’ stato magnifico anche oggi. Ovviamente siamo ancora a metà strada, ma sto mettendo le basi per arrivare all’obiettivo finale. Manca ancora tanto golf, mancano 36 buche ed io devo concentrarmi sul piano di gioco per gli ultimi due round”, commenta il leader.

Anche lo statunitense Scott Piercy, secondo in graduatoria, è entusiasta di quello che sta facendo in questo Major: “Ci sono anche io. In queste due tornate ho mantenuto un livello di gioco soddisfacente. Finora Dustin Johnson sta facendo qualcosa di inarrivabile ma bisogna farsi trovare pronto perchè su questo percorso perdere il ritmo è facile”.

Brooks Koepka, campione in carica, con il -4 di giornata ha evitato il taglio del venerdì portandosi a 5 lunghezze dal leader. Queste le sue parole: “Il disastro qui è dietro l’angolo, ma questo percorso può anche regalarti grandi rimonte. Non sai mai quello che può accadere, devi solo scoccare colpi e sperare di fare più birdie possibili”.

Foto: Scott Piercy – Golf – Twitter PGA