Golf, US Open 2018, Justin Rose: “Amo questa posizione prima del round decisivo. Ho le mie chance”

Emozioni a non finire sul percorso par 70 dello Shinnecook Hills Golf Club di Southampton (Long Island, Stati Uniti), teatro degli accesissimi US Open 2018. Sarà un ultimo round non per deboli di cuore con 16 golfisti racchiusi in soli 5 colpi. Nessun uomo sotto il par, a testimonianza delle difficoltà del percorso e delle condizioni di gioco. Justin Rose è carico in vista dell’ultima apparizione prima del rompete le righe. L’inglese deve recuperare una sola lunghezza ai 4 leader: “Amo questa posizione in vista del round decisivo. Ieri mi sono detto che se fossi andato qualche colpo sotto il par mi sarei aperto delle ottime chance per la vittoria, e così è stato”, commenta il britannico.

Terzo giro da dimenticare in fretta per Dustin Johnson, che comunque resta al comando, anche se in coabitazione. “Sono sempre in un’ottima posizione. Nel terzo round non mi sono sentito a mio agio. Ho avuto 7 o 8 putts facili per chiudere le buche ma non è andata in questo modo. La differenza con i round precedenti è stata sostanzialmente questa”, dichiara l’americano.

Risale sino alla vetta Brooks Koepka. Il detentore del titolo questa sera cercherà di entrare nella storia firmando un clamoroso back-to-back. “Mi sento veramente bene, e le sensazioni positive le avevo anche quando non ero in tale situazione di punteggio. Credo di potermi ripetere se continuo a giocare con questo livello”, commenta lo statunitense.

Chiudiamo con Henrik Stenson, che parla del percorso tra i più duri della stagione: “E’ un golf course davvero impegnativo. Sapevamo di approcciare una settimana dura, e spero di concludere alzando il livello nell’ultimo giro”, conclude lo svedese.

Foto: Justin Rose – Golf – Twitter PGA