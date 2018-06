Golf, US Open 2018: gli highlights dell’ultima giornata. Il putt decisivo di Brooks Koepka e le giocate di Patrick Reed infiammano Shinnecock Hills

Lo US Open 2018 si è concluso con la vittoria di Brooks Koepka, che ha prevalso per la seconda volta consecutiva nel Major, imponendosi con un grande avvio nell’ultimo giro e una gestione oculata del finale. Al secondo posto si è piazzato l’inglese Tommy Fleetwood, autore del record dello Shinnecock Hills Golf Club con un giro in 63 colpi (-7), mentre Dustin Johnson non è riuscio ad andare oltre la terza posizione dopo un grande avvio. Di seguito, gli highlights dell’ultima giornata dello US Open 2018:

Il putt della vittoria per Brooks Koepka! Un colpo da maestro per alzare il cielo il trofeo per la seconda volta consecutiva

Fantastico birdie per Tony Finau alla buca 9! Un colpo da antologia

Quattro birdie nelle prime cinque buche per Patrick Reed! Il suo birdie alla buca 5

Il primo birdie di Brooks Koepka nel quarto round. Leadership solitaria e poi fuga!











Foto: Twitter The European Tour