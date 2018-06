Golf, US Open 2018, Brooks Koepka: “Nemmeno nei miei sogni più selvaggi avrei pensato a questa doppietta”

Grazie ad un solido ultimo round Brooks Koepka è riuscito nell’impresa del back-to-back agli US Open. L’americano ha dunque conquistato per il secondo anno consecutivo questo Major trionfando sul difficile percorso par 70 dello Shinnecook Hills Golf Club di Southampton (Long Island, Stati Uniti). “E’ tutto incredibile. Nemmeno nei miei sogni più selvaggi avrei mai pensato di vincere gli US Open per due volte di fila. Non ho parole, è veramente incredibile”, dichiara un emozionato Koepka. “E’ stata una settimana pazza. Ho apprezzato tutto, mi è piaciuta la gara e l’andare oltre i miei limiti. Qualche volta capisci di essere al limite mentale, ma poi pensi soltanto a giocare ed essere felice, misurandoti su uno dei percorsi più duri esistenti”, conclude il campione.

Del quarto e decisivo round verrà ricordata anche la straordinaria prestazione di Tommy Fleetwood. L’inglese, capace di stabilire il record del percorso con -7 (63 colpi), è addirittura risalito sino alla seconda posizione, sognando per alcuni istanti il colpaccio. “Credo che se le condizioni fossero state simili all’ultimo round, avrei potuto vincere questa edizione. Koepka è un gran giocatore, ha classe e riesce sempre ad avere il giusto tempismo. Sto vivendo esperienze nuove. Per la prima volta gioco molto di più negli Stati Uniti e qui il golf ha un altro sapore. Il livello è altissimo, amo giocare con i campioni americani”, dichiara Fleetwood.

Foto: Brooks Koepka – Golf – Twitter PGA