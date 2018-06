Golf, KPMG Women’s PGA Championship 2018: Brooke Henderson affianca So Yeon Ryu e Sung Hyun Park al comando del terzo Major stagionale

Due sudcoreane e una canadese svettano in testa al KPMG Women’s PGA Championship 2018, il terzo Major stagionale che va in scena sul percorso par 72 del Kemper Lakes Golf Club di Kildeer, nell’Illinois. So Yeon Ryu e Sung Hyun Park sono attualmente in testa alla classifica con 6 colpi sotto il par, affiancate a metà gara dalla canadese Brooke Henderson, seconda un anno fa e vincitrice del torneo nel 2016.

La Ryu è riuscita ad ergersi in prima posizione grazie ad una parte finale del round davvero entusiasmante, mentre la Henderson ha approfittato dell’avvio favoloso nella giornata di ieri per tenersi stretto il primato accanto alla Park, anche lei meno performante rispetto all’eccellente primo giro in 66 colpi.

Ai piedi del podio, un po’ a sorpresa, c’è la spagnola Carlota Ciganda, regolarista di alto profilo, che ha completato due giri quasi in fotocopia ed è quarta con 5 colpi sotto il par. Il miglior giro di giornata, però, reca la firma dell’australiana Lydia Ko, che ha completato la tornata in 66 colpi risalendo fino al quinto posto in compagnia della statunitense Annie Park e della thailandese Moriya Jutanugarn. A completare la top ten, infine, ci pensano la thailandese Wichanee Meechai, la svedese Dani Holmqvist, la statunitense Jaye Marie Green e la giapponese Nasa Hataoka, tutte a pari merito con 3 colpi sotto il par. S

ono leggermente attardate, invece, la statunitense Lexi Thompson e la thailandese Ariya Jutanugarn, entrambe al 36° posto con un colpo sopra il par, mentre il taglio non ha risparmiato l’italiana Giulia Molinaro, che ha concluso la sua prova con 6 colpi sopra il par, a 3 lunghezze dall’obiettivo, nonostante un avvio confortante, che non ha poi trovato conferma nella parte conclusiva con due bogey alle buche 14 e 17 che hanno sancito di fatto la sua uscita di scena anticipata.











mauro.deriso@oasport.it

Foto: Twitter Federgolf