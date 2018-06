Canoa velocità, Giochi del Mediterraneo 2018: due medaglie di legno per gli azzurri, nessun podio italiano

Non ha portato benefici al medagliere italiano dei Giochi del Mediterraneo la canoa velocità: nelle finali odierne due quarti posti sono stati i migliori risultati degli azzurri. Negli altri tre atti conclusivi sono arrivati un quinto, un sesto, ed un ottavo posto per gli atleti italiani impegnati, che non hanno colto podi.

Nel K1 200 metri maschile Manfredi Rizza si è classificato quarto in 34″912 nella gara vinta dall’iberico Carlos Garrote in 34″148 davanti al serbo Marko Dragosavljevic, secondo in 34″603, ed al transalpino Maxime Beaumont, terzo in 34″774. Nel K1 500 metri maschile Alessandro Gnecchi ha ottenuto il quarto posto in 1’40″348 nella gara vinta dallo spagnolo Roi Rodriguez in 1’38″881 davanti al portoghese Fernando Pimenta, secondo in 1’39″574, ed al transalpino Guillaume Burger, terzo in 1’39″767. Nel K2 500 metri Giulio Dressino e Nicola Ripamonti sono giunti quinti in 1’33″014 nella gara vinta dagli spagnoli Marcus Walz e Rodrigo Germade in 1’27″907, davanti ai francesi Franck Le Moel e Guillaume Decorchemont, secondi in 1’28″819, ed ai serbi Ervin Holpert e Vladimir Torubarov, terzi in 1’30″168.

Nel K1 200 metri femminile Francesca Genzo ha ottenuto il sesto posto in 41″699 nella gara vinta dall’iberica Teresa Portela RIvas in 40″140, davanti alla transalpina Sarah Guyot, seconda in 40″249, ed alla lusitana Teresa Portela, terza in 40″504. Nel K1 500 metri femminile Irene Burgo ha chiuso ottava in 1’59″910 nella gara vinta dalla serba Milica Starovic in 1’53″637 davanti alla lusitana Joana Vasconcelos, seconda in 1’54″936, ed alla slovena Anja Osterman, terza in 1’55″650.













Foto: Pagina Facebook Mafredi Rizza

robertosantangelo@oasport.it