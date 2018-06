Golf, PGA Tour 2018: Andrew Landry e J.J. Spaun in testa al Quicken Loans National, nella top ten c’è Francesco Molinari

Dominio USA al termine del primo giro del Quicken Loans National, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del TPC Potomac at Avenel Farm, nel Maryland. Gli statunitensi Andrew Landry e J.J. Spaun guidano la classifica con un giro in 63 colpi (-7) tenendo a distanza di una sola lunghezza un’altra coppia a stelle e strisce, formata da Billy Horschel e Andrew Putnam.

Il podio monopolizzato dagli statunitensi, tuttavia, non è garanzia di vittoria per gli USA, dato che l’equilibrio regna sovrano e in quinta posizione, a quota -5, ci sono il messicano Abraham Ancer e lo statunitense Beau Hossler, autori di una tornata solida che consente ad entrambi di restare in corsa per il trofeo.

Al settimo posto, inoltre, ci sono i due statunitensi Joel Dahmen e Ryan Armour, accanto all’irlandese Seamus Power, mentre a chiudere la top ten c’è uno straordinario Francesco Molinari, che si trova attualmente in decima posizione a quota -3 in compagnia di altri 10 atleti. Molinari è partito a rilento con un bogey alla buca 4, per poi scatenarsi nella seconda parte del round e piazzare quattro birdie alle buche 10, 11, 13 e 16, che gli hanno consentito di issarsi nelle posizioni di vertice della classifica.

In linea col par, al 48° posto, c’è Tiger Woods, autore di un giro altalenante che lo pone a pari merito con il connazionale Rickie Fowler. A rischio taglio, infine, ci sono gli statunitensi Jimmy Walker e J.B. Holmes, entrambi oltre il 100° posto e costretti a piazzare una grande rimonta nel secondo giro per restare in corsa per la vittoria.











