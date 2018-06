Golf, KPMG Women’s PGA Championship 2018: Danielle Kang va a caccia di un fantastico bis, Giulia Molinaro speranza azzurra

Le grandi protagoniste del golf femminile si daranno appuntamento in occasione del KPMG Women’s PGA Championship 2018, il terzo Major stagionale che andrà in scena sul percorso par 72 del Kemper Lakes Golf Club di Kildeer, nell’Illinois. Un torneo che trae origine nel 1955 e che è entrato a far parte dei cinque tornei dello Slam del circuito LPGA, con un montepremi da 3 milioni e 650mila euro.

Nel 2017 a trionfare fu la statunitense Danielle Kang, che con un birdie alla buca 18 riuscì a sopravanzare Brooke Henderson e a portare a casa la prima vittoria della sua carriera. Un successo che la Kang punta a ripetere anche stavolta, consapevole di disporre di mezzi tecnici notevoli e di un feeling sensazionale con il percorso.

Ma il parterre delle potenziali favorite include anche e soprattutto la sudcoreana Inbee Park, che ha trionfato per ben tre volte nel KPMG Women’s PGA Championship tra il 2013 e il 2015, e la canadese Brooke Henderson, seconda un anno fa e prima nel 2016. Le atlete statunitensi non sono riuscite ad imporsi nei primi due tornei dello Slam, che hanno visto trionfare la svedese Pernilla Lindberg in occasione dell’ANA Inspiration e la thailandese Ariya Jutanungarn nello US Open. Entrambe saranno presenti anche nell’Illinois per puntare al massimo traguardo, come la cinese Shanshan Feng e la statunitense Lexi Thompson, due giocatrici in grado di far saltare il banco con la loro classe e continuità di rendimento.

L’Italia si giocherà le sue carte con Giulia Molinaro, finora poco brillante nel Major del 2018 ma dotata di qualità e talento per spiccare il volo. Se dovesse superare il taglio, l’azzurra potrebbe davvero puntare ad un piazzamento di prestigio per dare linfa ad una carriera in crescita e presentarsi ai prossimi tornei con rinnovata fiducia. La contesa, dunque, è apertissima e tra giovedì 28 giugno e domenica 1 luglio le prospettive sembrano decisamente propizie per uno spettacolo di altissimo profilo tecnico nel terzo Major del 2018.











