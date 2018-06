Tennis, Giochi del Mediterraneo 2018: sedicesimi fatali a Giovanni Fonio. Avanti Jacopo Berrettini

Agrodolce per i colori azzurri la prima giornata di tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo di singolare maschile si ferma ai sedicesimi la corsa di Giovanni Fonio, mentre avanza agli ottavi Jacopo Berrettini, che domani affronterà il vincente della sfida tra il portoghese Goncalo Falcao ed il tunisino Mohamed Aziz Dougaz.

Berrettini ha sconfitto in due set lo spagnolo Miguel Angel Semmler Arranz con il punteggio di 6-4 6-3, mentre Fonio ha ceduto allo sloveno Tom Kocevar Desman, che si è imposto per 7-6 7-6. Nel tardo pomeriggio i due azzurri torneranno in campo negli ottavi del torneo di doppio maschile dove affronteranno gli sloveni Tom Kocevar Desman e Mike Urbanija.

I tabelloni di singolare oggi si allineeranno agli ottavi di finale, turno nel quale domani entreranno in scena le nostre due singolariste, Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti, le quali oggi pomeriggio scenderanno in campo insieme negli ottavi del torneo di doppio femminile contro le slovene Veronika Erjavec e Manca Pislak.













Foto: Wikipedia

