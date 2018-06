Tennis, Giochi del Mediterraneo 2018: i titoli di doppio vanno a Turchia e Francia

Si sono conclusi i tornei di doppio del tennis ai Giochi del Mediterraneo: a Tarragona esultano la Turchia, oro nel tabellone femminile, e la Francia, vittoriosa tra gli uomini. Domani la conclusione del programma con le finali dei tornei di singolare, nelle quali due italiani tenteranno l’assalto alle medaglie di bronzo, a partire dalle ore 10.00.

Nel torneo maschile vittoria per i transalpini Alexandre Muller e Corentin Denolly, che hanno battuto in rimonta i tunisini Anis Ghorbel e Mohamed Aziz Dougaz con il punteggio di 4-6 7-6 12-10, mentre la medaglia di bronzo è andata ai turchi Ilhan Sarp Agabigun ed Anil Yuksel, che hanno superato i lusitani Bernardo Saraiva e Goncalo Falcao per 6-2 3-6 11-9.

Nel torneo femminile affermazione delle turche Basak Eraydin ed Ipek Oz, che hanno superato in rimonta le bosniache Nefisa Berberovic e Dea Herdzelas con lo score di 0-6 6-3 12-10, mentre la medaglia di bronzo è andata alle iberiche Marina Bassols I Ribera ed Eva Guerrero Alvarez, che hanno battuto le transalpine Fiona Ferro ed Harmony Tan per 7-5 7-5.













Foto: Wikipedia

robertosantangelo@oasport.it