Golf, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Quattro giorni per spiccare il volo e conquistare la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna). Il golf prevede due modalità di gara, quella individuale e quella a squadre maschili e femminili, che si svilupperanno in quattro round tra lunedì 25 giugno e giovedì 28 giugno nella cornice del Costa Daurada Golf Club. Pochi big e tante nuove leve saranno presenti a Tarragona per cercare di strappare una medaglia di prestigio e farsi notare sui grandi palcoscenici internazionali.

L’Italia si presenta con sei atleti a Tarragona e col desiderio di ben figurare e lanciare in orbita alcuni giovani di belle speranze. La punta di diamante sarà Diana Luna, atleta già consolidata nel grande panorama mondiale, che proverà a riscattare un’annata finora parca di soddisfazioni. Ci saranno anche Roberta Liti e Angelica Moresco, che stanno crescendo oltreoceano al college, la prima ad Arizona State, la seconda ad Alabama. La compagine maschile, invece, sarà tutta da scoprire. Philip Geerts, Jacopo Vecchi Fossa e Aron Zemmer sono ragazzi con grande talento, ma per adessosono apparsi sui grandi palcoscenici solo nei tornei italiani, tra Rocco Forte Sicilian Open e Italian Open, e a Tarragona avranno l’opportunità per dimostrare la propria qualità ad alti livelli.

Le gare non saranno trasmesse in tv, ma saranno visibili in diretta streaming su Olympic Channel. Sarà possibile seguire il golf ai Giochi del Mediterraneo 2018 anche attraverso la diretta live testuale di OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Lunedì 25 giugno

Ore 8.00-19.00: primo giro gara individuale e a squadre M e F

Martedì 26 giugno

Ore 8.00-19.00: secondo giro gara individuale e a squadre M e F

Mercoledì 27 giugno

Ore 8.00-19.00: terzo giro gara individuale e a squadre M e F

Giovedì 28 giugno

Ore 8.00-19.00: quarto giro gara individuale e a squadre M e F











Foto: Twitter Diana Luna