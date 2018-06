Badminton, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Ben nutrita la truppa azzurra del badminton che si appresta ad affrontare i Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018: in Spagna il volano italiano conterà ben otto rappresentanti. Certamente la terra iberica vedrà il meglio che il movimento azzurro può offrire in questo momento: in singolare, sia maschile che femminile, sono presenti i numeri uno e due del nostro Paese, mentre in doppio sono state selezionate le due coppie numero uno d’Italia. Difficile poter competere per il podio, dato che quasi tutti i Paesi presenti schierano la miglior formazione possibile, ma l’Italia sarà sicuramente molto agguerrita e venderà cara la pelle.

Sabato 23 e domenica 24 si terranno le eliminatorie, mentre lunedì 25 si terranno semifinali individuali e finali di doppio, infine domenica 26 sarà la volta delle finali di singolare. I Giochi del Mediterraneo verranno trasmessi in diretta streaming su Olympic Channel, ma OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale dell’evento dal 22 giugno all’1 luglio. Di seguito il calendario completo del badminton nella manifestazione.

23.06.18 10:00 – 20:00 Eliminatorie Donne (individuale e doppio)

23.06.18 10:00 – 20:00 Eliminatorie Uomini (individuale e doppio)

24.06.18 11:00 – 14:00 Eliminatorie Donne (individuale e doppio)

24.06.18 11:00 – 14:00 Eliminatorie Uomini (individuale e doppio)

24.06.18 16:00 – 17:00 Doppio Uomini – Semifinali

24.06.18 17:00 – 18:00 Doppio Donne – Semifinali

25.06.18 11:00 – 11:45 Individuale Uomini – Semifinali

25.06.18 11:45 – 12:30 Individuale Donne – Semifinali

25.06.18 16:00 – 16:30 Doppio Uomini – Finale 3°-4° posto

25.06.18 16:30 – 17:00 Doppio Donne – Finale 3°-4° posto

25.06.18 17:00 – 17:30 Doppio Uomini – Finale 1°-2° posto

25.06.18 17:30 – 18:15 Doppio Donne – Finale 1°-2° posto

26.06.18 10:00 – 10:45 Individuale Uomini – Finale 3°-4° posto

26.06.18 10:45 – 11:30 Individuale Donne – Finale 3°-4° posto

26.06.18 11:30 – 12:15 Individuale Donne – Finale 1°-2° posto

26.06.18 12:15 – 13:00 Individuale Uomini – Finale 1°-2° posto













Foto: FIBa

roberto.santangelo@oasport.it