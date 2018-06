Golf, European Tour 2018: Sébastien Gros al comando del BMW International Open, Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli i migliori italiani

Un francese al comando del BMW International Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Golf Club Gut Laerchenof di Pulheim, in Germania.

Sébastien Gros svetta in testa al torneo tedesco al termine del primo giro, concluso in 68 colpi a quota -4, con una lunghezza di vantaggio su un folto gruppo composto da ben quattro atleti, tutti a pari merito con 3 colpi sotto il par. Si tratta dell’inglese Aaron Rai, dello svedese Henric Sturehed, dello scozzese Scott Jamieson e dello spagnolo Jorge Campillo, attualmente al secondo posto e capaci di tenere a distanza una pattuglia di sei giocatori, formata dal francese Victor Perez, dallo svedese Christofer Blomstrand, dal tedesco Nicolai Von Dellingshausen, dall’inglese David Howell e dai due cileni Mark Tullo e Nico Geyger, sesti e distanti due lunghezze dalla prima posizione.

Sono stati appena 22 gli atleti in grado di scendere sotto il par al termine del primo round e tra questi spicca la presenza dell’inglese Andy Sullivan e dello spagnolo Adrien Otaegui, entrambi dodicesimi con un colpo sotto il par e in piena corsa per la vittoria finale di un torneo in cui partivano tra i favoriti.

Non hanno brillato, invece, gli italiani in gara. I migliori sono stati Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli, entrambi al 55° posto con una tornata in 74 colpi (+2): il primo reca con sé il rimpianto di 3 bogey nelle ultime 5 buche, mentre il secondo ha effettuato un double bogey alla 16 che gli ha fatto perdere diverse posizioni in classifica. Entrambi dovranno lottare per superare il taglio, al pari di Andrea Pavan, attualmente 76° a quota +3. Per Nino Bertasio e Matteo Manassero l’impresa appare decisamente più ardua, confinati al 126° posto con un giro in 78 colpi (+6). Quasi compromesse, infine, le chance di Renato Paratore, che ha concluso il round in 82 colpi ed è 149°.











