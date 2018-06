Golf, European Tour 2018: Marcus Kinhult in testa all’Open de France. Risale Nino Bertasio!

È lo svedese Marcus Kinhult il leader dell’Open de France al giro di boa. Sul percorso del Le Golf National, sede della prossima Ryder Cup, è stata un’altra giornata complicata, ma Kinhult si è ben destreggiato, con un giro sei sotto il par e il rammarico di due colpi persi nel finale. Il suo score è -6, che gli vale due colpi di vantaggio sull’inglese Chris Wood.

La classifica è in ogni caso corta e tutto è aperto. In terza posizione c’è lo spagnolo Jon Rahm, a -3 in rimonta con il gallese Bradley Dredge, che ha perso qualcosa girando sopra il par. Alle loro spalle ci sono quattro giocatori a -2: gli americani Julian Suri e Justin Thomas, l’inglese Matthew Fitzpatrick e il francese Grégory Havret.

Solo due italiani hanno superato il taglio. Bella rimonta di Nino Bertasio, che ha recuperato ben 61 posizioni salendo al 30° posto. L’azzurro ha girato in 68 colpi, tre sotto il par, per uno score totale di +2. Ce l’ha fatta anche Andrea Pavan, 55° con l’ultimo punteggio utile a rimanere in gara, +4, dopo un giro in 74 colpi. Eliminati gli altri: Renato Paratore ha chiuso 68° a +5, un colpo davanti a Matteo Manassero, anche oggi sopra par in 73. Male Lorenzo Gagli, 108° a +9, mentre Edoardo Molinari ha concluso addirittura in 127esima posizione a +11, dopo una giornata in 79, con un doppio e un triplo bogey.













Foto: Valerio Origo