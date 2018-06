Golf, European Tour 2018: equilibrio totale al BMW International Open! In sei in testa a un giro dalla fine

Regna l’incertezza alla vigilia dell’ultimo giro del BMW International Open. Sono in sei in testa alla classifica a diciotto buche dal termine. L’australiano Scott Hend ha vissuto una giornata complicata, girando sopra il par, in 73 colpi, facendosi quindi raggiungere in vetta a -5.

Il migliore del gruppo di testa è stato Lucas Bjerregaard, devastante con otto birdie. Eppure il danese ha realizzato un doppio bogey e un bogey nelle seconde nove, che alla fine lo hanno limitato. A proposito della seconda parte di giro, notevoli i sei birdie tra la 10 e la 17 dell’inglese Chris Paisley, per un giro in 68 colpi che lo ha portato a -5, insieme al connazionale Aaron Rai. Il favorito del gruppo di testa, però, è Martin Kaymer, senza dubbio il nome più altisonante tra i giocatori in vetta. Il tedesco ha chiuso in crescendo, con tre birdie nel finale. Completa il lotto un altro giocatore di casa, Maximilian Kiefer.

La lotta non è però limitata a questi sei, perché a un colpo di distanza inseguono il finlandese Mikko Korhonen e il cileno Nico Geyger, anche lui un colpo sopra il par di giornata come Hend.

Ancora fuori dalla top ten Edoardo Molinari, il migliore dei tre italiani rimasti in gara in 17esima posizione, con uno score di -2. Oggi Dodo ha girato in 71, con una bella seconda parte di gara (birdie 13 e 15). Ha recuperato qualcosa Lorenzo Gagli, sceso per la prima volta nel torneo sotto il par (giro in 70), portandosi in 42esima posizione con +2. Andrea Pavan è invece 62° con +4, dopo un giro in 73 colpi con un doppio bogey alla 7 ma anche un bell’eagle alla 15.













Foto: Valerio Origo