Giro d’Italia under 23 2018: Aleksandr Vlasov maglia rosa finale. Ultime due semitappe a Dainese e Stannard

Si è concluso un Giro d’Italia under 23 intensissimo oggi con due semitappe che si sono dimostrate davvero spettacolari. A trionfare, in maglia rosa, è stato il russo Aleksandr Vlasov.

Al mattino doveva andare in scena una frazione tranquilla, di 72.8 chilometri da Conegliano a Valdobbiadene, prevalentemente pianeggiante, e invece le cadute hanno rovinato il copione: è finito a terra Osorio in Maglia Rosa, il colombiano ha perso oltre un minuto dai rivali e ha dovuto salutare il sogno del trionfo. Ad imporsi in uno sprint ristretto è stato l’azzurro Alberto Dainese, davanti al connazionale Francesco Di Felice.

Si è presentato dunque verso l’ultima, inedita, cronometro ad inseguimento, con il simbolo del primato il russo Aleksandr Vlasov, comunque inseguito da vicino dal britannico Mark Donovan (Team Wiggins). Il duello diretto praticamente non c’è mai stato: Vlasov ha gestito il margine, incrementando nella prima parte pianeggiante della prova contro il tempo in quel di Cà del Poggio (22.4 chilometri) e gestendosi sul muro finale, dove ha accusato leggermente la fatica. In netta difficoltà Donovan che ha dovuto addirittura cedere il podio: gran rimonta infatti per il portoghese João Almeida e per il britannico Robert Stannard, vincitore della semitappa. Capitolo azzurri: ottimo ottavo Alessandro Covi in classifica generale (staccato però di oltre 6′), mentre Edoardo Affini chiude in quinta piazza la semitappa.













Foto: Twitter Giro d’Italia under 23