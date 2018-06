Giochi del Mediterraneo 2018: tutti gli azzurri in gara venerdì 29 giugno. Programma, orari e tv

Oggi venerdì 29 giugno andrà in scena l’ottava giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Tanti italiani in gara per rimpinguare il nostro medagliere. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari in cui vedremo in gara gli azzurri oggi venerdì 29 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento sarà trasmesso in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 29 GIUGNO:

09.00 BEACH VOLLEY – Eliminatorie (femminile): Gaia Traballi/Agata Zuccarelli, Alice Gradini/Claudia Puccinelli

09.00 BEACH VOLLEY – Eliminatorie (maschile): Marco Caminati/Enrico Rossi

09.00 CANOTTAGGIO – Singolo pesi leggeri, ripescaggi (maschile): Martino Goretti

09.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, fase a gironi (maschile): Italia

09.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, fase a gironi (femminile): Italia

09.30 BOCCE – Volo tiro progressivo, semifinali (maschile): Stefano Pegoraro

10.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, semifinali (maschile): Alessio Cocciolo, Diego Rizzi

10.00 VOLLEY – Semifinale 1, Italia vs Egitto (maschile)

10.00 TENNIS – Singolare, semifinali (femminile): Lucia Bronzetti

10.00 TAEKWONDO – 67kg, turni preliminari (femminile): Daniela Rotolo

10.00 TAEKWONDO – 58kg, turni preliminari (maschile): Vito Dell’Aquila

10.00 TAEKWONDO – 80kg, turni preliminari (maschile): Roberto Botta

10.00 JUDO – +100kg, eliminatorie (maschile): Vincenzo D’Arco

10.00 JUDO – 100kg, eliminatorie (maschile): Giuliano Loporchio

10.00 JUDO – 78kg, eliminatorie (femminile): Giorgia Stangherlin

10.00 JUDO -+78kg, eliminatorie (femminile): Annalisa Calagreti

10.20 BASKET 3X3 – Fase a gironi, Italia vs Croazia (maschile)

10.30 BOCCE – Raffa, fase a gironi (femminile): Alfonso Nanni

10.30 BOCCE – Volo tiro progressivo, semifinali (femminile): Serena Traversa

11.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi, Italia vs Serbia (femminile)

11.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, semifinali (femminile): Jessica Rattenni

11.00 GINNASTICA RITMICA – Qualificazioni (individuali): Alexandra Agiurgiuculese, Milena Baldassarri, Alessia Russo

12.00 VELA – Laser, Medal Race: Giovanni Cocculuto, Marco Gallo

12.00 VELA – Laser Radial, Medal Race: Joyce Floridia, Silvia Zennaro

12.00 VELA – RS:X, Medal Race (maschile): Mattia Camboni, Matteo Evangelisti

12.00 VELA – RS:X, Medal Race (femminile): Veronica Fanciulli, Flavia Tartaglini

1400 TENNIS – Singolare, semifinali (maschile): Jacopo Berrettini

15.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, finale per il bronzo (maschile)

15.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, finale per il bronzo (femminile)

15.00 SPORT EQUESTRI – Gara individuale: Francesca Airoldi, Filippo Marco Bologni, Gianpiero Garofalo, Matteo Leonardi

15.30 BOCCE – Petanque tiro di precisione, finale per l’oro (maschile)

15.30 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale (maschile)

15.30 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale (femminile)

16.00 TAEKWONDO – 67kg, semifinali (femminile)

16.00 TAEKWONDO – 58kg, semifinali (maschile)

16.00 TAEKWONDO – 80kg, semifinali (maschile)

16.00 BOCCE – Volo tiro progressivo, finale per il bronzo (maschile)

16.00 BOCCE – Petanque tiro di precisione, finale per l’oro (maschile)

17.00 BOCCE – Petanque doppio, prima fase (maschile)

17.00 BOCCE – Petanque doppio, prima fase (femminile)

17.00 BASKET 3X3 – Quarti di finale (maschile)

17.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, fase a gironi (femminile)

17.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, fase a gironi (maschile)

17.00 JUDO – 100kg, Finali (maschile)

17.00 JUDO – +100kg, Finali (maschile)

17.00 JUDO – 78kg, Finali (femminile)

17.00 JUDO -+78kg, Finali (femminile)

17.15 BOXE – Semifinali (75kg), Salvatore Cavallaro

17.20 BASKET 3X3 – Quarti di finale (maschile)

17.30 BOCCE – Volo tiro progressivo, finale per il bronzo (maschile)

17.40 BASKET 3X3 – Quarti di finale (maschile)

17.45 BOXE – Semifinali (91kg), Aziz Abbes Mouhiidine

18.00 BOCCE – Volo tiro progressivo, finale per il bronzo (femminile)

18.00 BASKET 3X3 – Quarti di finale (maschile)

18.00 TAEKWONDO – 67kg, Finale (femminile)

18.00 TAEKWONDO – 58kg, Finale (maschile)

18.00 TAEKWONDO – 80kg, Finale (maschile)

18.20 BASKET 3X3 – Semifinale (femminile)

18.30 BOCCE – Volo tiro progressivo, finale per l’oro (maschile)

18.30 BOXE – Semifinali (52kg): Manuel Cappai

18.40 BASKET 3X3 – Semifinale (femminile)

19.00 BOCCE – Volo tiro progressivo, finale per l’oro (femminile)

19.00 BASKET 3X3 – Semifinale (maschile)

19.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale (maschile)

19.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale (femminile)

19.20 BASKET 3X3 – Semifinale (maschile)

19.30 ATLETICA – Lancio del disco, Finale (maschile): Giovanni Faloci, Hannes Kirchler

19.40 BASKET 3X3 – Finale per il bronzo (femminile)

19.45 ATLETICA – Salto in alto, Finale (maschile): Marco Fassinotti

20.00 BASKET 3X3 – Finale per il bronzo (maschile)

20.00 ATLETICA – Salto triplo, Finale (femminile): Dariya Derkach

20.05 ATLETICA – 400m ostacoli, Finale (maschile): Josè Bencosme

20.15 ATLETICA – 200m, Finale (maschile): Eseosa Desalu, Davide Mananti

20.25 ATLETICA – 200m, Finale (femminile): Gloria Hooper, Irene Siragusa

20.30 BASKET 3X3 – Finale per l’oro (femminile)

20.35 ATLETICA – 800m, Finale (femminile): Yusneysi Santiusti

20.50 PALLANUOTO – Fase a gironi, Italia vs Spagna (maschile)

20.55 ATLETICA – 100m ostacoli, Finale (femminile): Luminosa Bogliolo

21.00 BASKET 3X3 – Finale per l’oro (maschile)

21.05 ATLETICA – 1500m, Finale (maschile): Mohad Abdikadar, Joao Bussotti













(foto FITA)