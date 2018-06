Giochi del Mediterraneo 2018: tutti gli azzurri in gara mercoledì 27 giugno. Programma, orari e tv

Oggi mercoledì 27 giugno andrà in scena la sesta giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Tanti italiani in gara per rimpinguare il nostro medagliere. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari in cui vedremo in gara gli azzurri oggi mercoledì 27 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento sarà trasmesso in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO:

08.30 GOLF – Torneo individuale e a squadre, terzo giro (maschile): Jacopo Vecchi Fossa, Aron Zemmer, Phili Geerts

08.30 GOLF – Torneo individuale e a squadre, terzo giro (femminile): Lucrezia Stefanini, Diana Luna, Angelica Moresco

09.00 TENNIS – Singolare, ottavi di finale (femminile): Lucrezia Stefanini, Lucia Bronzetti

09.30 PALLANUOTO – Fase a gironi, Italia vs Francia (femminile)

09.30 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (maschile): Niagol Stoyanov, Mihai Bobocica

09.30 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (femminile): Giorgia Piccolin, Chiara Colantoni

10.00 CICLISMO SU STRADA – Gara in linea (maschile): Samuele Battistella, Alessandro Covi, Jalel Duranti Francesco Romano, Christian Scaroni, Matteo Sobrero, Filippo Tagliani, Andrea Toniatti

10.00 VOLLEY – Quarto di finale 1: Italia vs Croazia (maschile)

10.00 JUDO – 60kg, eliminatorie (maschile): Diego Rea

10.00 JUDO – 66kg, eliminatorie (maschile): Manuel Lombardo

10.00 JUDO – 48kg, eliminatorie (femminile): Francesca Milani

10.00 JUDO – 52kg, eliminatorie (femminile): Odette Giuffrida

10.00 JUDO – 57kg, eliminatorie (femminile): Miriam Boi

10.15 ATLETICA LEGGERA – Getto del peso, qualificazioni (maschile): Sebastiano Bianchetti, Leonardo Fabbri

10.25 ATLETICA LEGGERA – Salto in lungo, qualificazioni (maschile): Kevin Ojiaku, Filippo Randazzo

10.30 ATLETICA LEGGERA – Lancio del disco, qualificazioni (maschile): Giovanni Faloci, Hannes Kirchler

10.40 ATLETICA LEGGERA – 1500m, semifinali (maschile): Mohad Abdikadar Sheik Ali, Joao Bussotti Neves

11.00 ATLETICA LEGGERA – 400m, semifinali (femminile): Maria Benedicta Chigbolu, Libania Grenot

11.15 ATLETICA LEGGERA – 400m, semifinali (maschile): Davide Re, Michele Tricca

11.30 TENNIS – Singolare, ottavi di finale (maschile): Jacopo Berrettini

12.00 VELA – RS:X, Regata (maschile): Mattia Camboni, Matteo Evangelisti

12.00 VELA – RS:X, Regata (femminile): Veronica Fanciulli, Flavia Tartaglini

15.00 TENNIS – Doppio, quarti di finale (femminile): Lucia Bronzetti/Lucrezia Stefanini

15.00 SPORT EQUESTRI – Gara a squadre: Francesca Arioldi, Filippo Marco Bologni, Gianpiero Garofalo, Matteo Leonardi, Luigi Polesello

16.00 CICLISMO SU STRADA – Gara in linea (femminile): Sofia Bertizzolo, Elena Cecchini, Maria Giulia Confalonieri, Elisa Longo Borghini, Erica Magnaldi, Asja Paladin

16.00 BOXE – Quarti di finale (52kg): Manuel Cappai

16.30 PALLANUOTO – Fase a gironi, Italia vs Grecia (maschile)

17.00 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (maschile): Niagol Stoyanov, Mihai Bobocica

17.00 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (femminile): Chiara Colantoni, Giorgia Piccolin

17.00 JUDO – 60kg, Finali (maschile)

17.00 JUDO – 66kg, Finali (maschile)

17.00 JUDO – 48kg, Finali (femminile)

17.00 JUDO – 52kg, Finali (femminile)

17.00 JUDO – 57kg, Finali (femminile)

17.15 BOXE – Quarti di finale (60kg): Francesco Iozia

18.00 LOTTA – Libera 53kg, ripescaggi (femminile): Francesca Mori

18.00 LOTTA – Libera 57kg, ripescaggi (femminile): Carola Rainero

18.00 LOTTA – Libera 62kg, ripescaggi (femminile): Sara Da Col

18.00 LOTTA – Libera 68kg, ripescaggi (femminile): Dalma Caneva

18.30 ATLETICA – Lancio del martello, Finale (femminile)

19.00 ATLETICA – 400m ostacoli, Semifinali (maschile): Josè Bencosme, Mattia Contini

19.15 BOXE – Quarti di finale (75kg): Salvatore Cavallaro

19.20 ATLETICA – 400m ostacoli, Semifinali (femminile): Ayomide Folorunso, Yadisleidy Pedroso

19.30 LOTTA – Libera 50kg, Finali (femminile)

19.30 LOTTA – Libera 53kg, Finali (femminile)

19.30 LOTTA – Libera 57kg, Finali (femminile)

19.30 LOTTA – Libera 62kg, Finali (femminile)

19.30 LOTTA – Libera 68kg, Finali (femminile)

19.45 ATLETICA – 800m, Semifinali (femminile): Yusneysi Santiusti

20.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Spagna vs Italia (femminile)

20.00 BOXE – Quarti di finale (91kg): Aziz Abbes Mouhiidine

20.00 ATLETICA – Getto del peso, Finale (maschile)

20.15 ATLETICA – 100m ostacoli, Semifinali (femminile): Luminosa Bogliolo

20.15 ATLETICA – Salto in lungo, Finale (femminile): Laura Strati, Tania Vicenzino

20.30 ATLETICA –100m, Semifinali (maschile): Federico Cattaneo

20.50 ATLETICA – 100m, Semifinali (femminile): Anna Bongiorni, Johanelis Abreu

21.10 ATLETICA – 3000m siepi, Finale (maschile): Yohanes Chiappinelli Osama Zoghlami

21.25 ATLETICA – 5000m, Finale (maschile): Yema Crippa, Lorenzo Dini













Foto: EJU