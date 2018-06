Giochi del Mediterraneo 2018: tutti gli azzurri in gara lunedì 25 giugno. Programma, orari e tv

Oggi lunedì 25 giugno andrà in scena la quarta giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Tanti italiani in gara per rimpinguare il nostro medagliere: spiccano Frank Chamizo, Gregorio Paltrinieri, Fabio Scozzoli e tante altre stelle in grado di fare la differenza. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari in cui vedremo in gara gli azzurri oggi lunedì 25 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento sarà trasmesso in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDÌ 25 GIUGNO:

08.30 GOLF – Torneo individuale e a squadre, primo giro (maschile): Jacopo Vecchi Fossa, Aron Zemmer, Philip Geerts

08.30 GOLF – Torneo individuale e a squadre, primo giro (femminile): Luna Diana, Roberta Liti, Angelica Moresco

09.30 NUOTO – 200m dorso, Batterie (maschile): Christopher Ciccarese, Matteo Restivo

09.30 NUOTO – 200m dorso, Batterie (femminile): Margherita Panziera, Carlotta Toni

09.30 NUOTO – 50m stile libero, Batterie (maschile): Luca Dotto, Andrea Vergani

09.30 NUOTO – 50m stile libero, Batterie (femminile): Erika Ferraioli, Lucrezia Raco

09.30 NUOTO – 50m rana, Batterie (maschile): Fabio Scozzoli, Andrea Toniato

09.30 NUOTO – 50m rana, Batterie (femminile): Martina Carraro, Arianna Castiglioni

09.30 NUOTO – 200m farfalla, Batterie (maschile): Filippo Berlincioni, Christian Ferraro

09.30 NUOTO – 200m farfalla, Batterie (femminile): Stefania Pirozzi, Alessia Polieri

09.30 NUOTO – 400m stile libero, Batterie (maschile): Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri

09.30 NUOTO – 400m stile libero, Batterie (femminile): Linda Caponi, Simona Quadarella

09.30 NUOTO – 4x100m misti, Batterie (maschile): Italia

09.30 NUOTO – 4x100m misti, Batterie (femminile): Italia

10.00 LOTTA – Greco-romana 67kg, ripescaggi: Ignazio Sanfilippo

10.00 LOTTA – Greco-romana 97kg, ripescaggi: El Madhi Roccaro

10.00 LOTTA – Libera 65kg, eliminatorie (maschile): Francesco Gaddini

10.00 LOTTA – Libera 74kg, eliminatorie (maschile): Frank Chamizo

10.00 LOTTA – Libera 86kg, eliminatorie (maschile): Aron Caneva

10.00 LOTTA – Libera 97kg, eliminatorie (maschile): Simone Iannattoni

10.00 PALLAMANO – Italia vs Algeria (maschile)

11.00 VOLLEY – Fase a gironi, Italia vs Cipro (femminile)

11.00 SCHERMA – Spada, eliminatorie (femminile): Nicol Foietta, Roberta Marzani

11.00 SOLLEVAMENTO PESI – 77kg (maschile): Salvatore Esposito

11.00 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale, Finale (maschile): Andrea Russo, Marco Sarrugerio

12.00 VELA – Laser, Regata: Giovanni Coccoluto, Marco Gallo

12.00 VELA – Laser Radial, Regata: Joyce Floridia, Silvia Zennaro

12.00 VELA – RS:X, Regata (maschile): Mattia Camboni, Matteo Evangelisti

12.00 VELA – RS:X, Regata (femminile): Veronica Fanciulli, Flavia Tartaglini

13.00 SCHERMA – Sciabola, eliminatorie (femminile): Sofia Ciaraglia, Chiara Mormile

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 63kg (femminile): Maria Grazia Alemanno

16.00 VOLLEY – Fase a gironi, Portogallo vs Italia (maschile)

16.00 BOXE – Eliminatorie (52kg): Manuel Cappai

16.00 BOXE – Eliminatorie (56kg): Raffaele Di Serio

16.00 BOXE – Eliminatorie (60kg): Francesco Iozia

16.00 BOXE – Eliminatorie (75kg): Salvatore Cavallaro

16.00 BOXE – Eliminatorie (69kg): Francesco Magrì

16.00 BOXE – Eliminatore (81kg): Valentino Manfredonia

16.00 BOXE – Eliminatorie (91kg): Aziz Abbes Mouhiidine

16.00 BOXE – Eliminatorie (+91kg): Guido Vianello

16.00 BADMINTON – Doppio, finale per il bronzo (maschile): Lukas Osele/Kevin Strobl

17.00 LOTTA – Greco-romana 87kg, semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 77kg, semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 60kg, semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 67kg, semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 97kg, semifinali

17.30 NUOTO – 4x100m misti, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 4x100m misti, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 50m stile libero, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 50m stile libero, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 50m rana, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 50m rana, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 200m farfalla, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 200m farfalla, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 200m dorso, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 200m dorso, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 400m stile libero, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 400m stile libero, Finale (femminile)

17.30 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale, Finale (femminile): Lara Mori, Giada Grisetti

18.00 SCHERMA – Sciabola, Finali (femminile)

18.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Slovenia vs Italia (femminile)

19.00 SCHERMA – Spada, Finali (femminile)

19.30 LOTTA – Greco-romana 87kg, Finali

19.30 LOTTA – Greco-romana 77kg, Finali

19.30 LOTTA – Greco-romana 60kg, Finali

19.30 LOTTA – Greco-romana 67kg, Finali

19.30 LOTTA – Greco-romana 97kg, Finali













(foto UWW)