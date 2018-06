Golf, PGA Tour 2018: Zach Johnson e Jordan Spieth guidano il Travelers Championship al termine del primo round

Pochi giorni dopo il termine di un avvincente US Open il PGA Tour rientra tra i suoi consueti ranghi con il Travelers Championship (montepremi 7 milioni di dollari). Sul percorso par 70 del TPC at River Highlands di Cromwell (Connecticut, Stati Uniti) al termine del primo round troviamo in vetta Zach Johnson e Jordan Spieth. Il duo americano guida la leaderboard con lo score di -7 (63 colpi), uno meglio del nordirlandese Rory McIlroy e dei connazionali Peter Malnati e Brian Harman.

-5 per l’inglese Paul Casey, che occupa la sesta piazza in compagnia dell’australiano Matt Jones e dello statunitense Beau Hossler. A chiudere la top ten con il punteggio di -4 troviamo un nutrito gruppo composto dal sudcoreano Kim Si-woo, dall’australiano Jason Day, dall’irlandese Padraig Harrington, dagli americani John Holmes, Jason Kokrak, Vaughn Taylor, Kelly Kraft, Russell Henley, Bryson DeChambeau, Justin Thomas, James Driscoll, Steve Marino, Chase Seiffert e John Huh.

Gli occhi degli appassionati sono senza dubbio puntati su Brooks Koepka. Il fresco vincitore degli US Open, autore di un memorabile back-to-back nel Major statunitense, occupa attualmente la 37esima posizione con lo score di -2 e dal secondo round potrà dar vita ad una nuova rimonta.

Foto: Jordan Spieth – Golf – Twitter PGA