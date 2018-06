Giochi del Mediterraneo 2018: il programma di sabato 23 giugno. Gli orari e tutte le gare di oggi

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO (SABATO 23 GIUGNO)

Oggi sabato 23 giugno andrà in scena la seconda giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) si assegnano le prime medaglie, lo spettacolo è assicurato e ci sarà sicuramente da divertirsi: l’Italia vuole essere assoluta protagonista della competizione e andrà subito a caccia di allori per mettere in chiaro le cose su chi è la super potenza di questa area geografica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di oggi ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Olympic Channel e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 23 GIUGNO:

09.00 KARATE – 50kg, eliminatorie e ripescaggi (femminile)

09.00 KARATE – 55kg, eliminatorie e ripescaggi (femminile)

09.00 TIRO A VOLO – Trap, qualificazioni (femminile)

09.00 TIRO A VOLO – Trap, qualificazioni (maschile)

09.00 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, qualificazioni (femminile)

09.00 CANOA – K1 500m, batterie (femminile)

09.20 CANOA – K1 500m, batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 800m stile libero, batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 200m stile libero, batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 100m stile libero, batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 50m dorso, batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 50m dorso, batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 100m farfalla, batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 100m farfalla, batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 200m rana, batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 200m rana, batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 200m misti, batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 400m misti, batterie (femminile)

09.30 NUOTO – 4x100m stile libero, batterie (maschile)

09.30 NUOTO – 4x200m stile libero, batterie (femminile)

09.45 TIRO CON L’ARCO – Team Event, 1/18 (maschile)

09.50 CANOA – K1 200m, batterie (femminile)

10.00 SCI NAUTICO – Slalom, primo round – seconda serie (maschile)

10.00 BADMINTON – Eliminatorie (maschile)

10.00 BADMINTON – Eliminatorie (femminile)

10.00 VOLLEY – Fase a gironi, Croazia vs Albania (femminile)

10.00 VOLLEY – Fase a gironi, Francia vs Croazia (maschile)

10.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Montenegro vs Serbia (femminile)

10.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Croazia vs Italia (maschile)

10.10 CANOA – K1 200m, batterie (maschile)

10.30 TIRO CON L’ARCO – Team Event, 1/18 (femminile)

10.40 CANOA – K2 500m, batterie (maschile)

10.45 TRIATHLON – Sprint individuale (maschile)

11.00 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, qualificazioni (maschile)

11.00 SCI NAUTICO – Slalom, primo round – seconda serie (femminile)

11.00 KARATE – 60kg, eliminatorie e ripescaggi (maschile)

11.00 KARATE – 67kg, eliminatorie e ripescaggi (maschile)

11.30 TIRO CON L’ARCO – Team Event, quarti di finale (femminile)

11.30 TIRO CON L’ARCO – Team Event, quarti di finale (maschile)

12.00 SCI NAUTICO – Slalom, primo round – prima serie (maschile)

12.00 VELA – Laser, Regata

12.00 VELA – Laser Radial, Regata

12.00 VELA – RS:X, Regata (maschile)

12.00 VELA – RS:X, Regata (femminile)

12.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Turchia vs Macedonia (femminile)

12.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Slovenia vs Montenegro (maschile)

12.10 CANOA – K1 500m, Semifinali (maschile)

12.30 CANOA – K1 200m, Semifinali (femminile)

12.40 CANOA – K1 200m, Semifinali (maschile)

12.45 SCI NAUTICO – Slalom, primo round – prima serie (femminile)

12.50 CANOA – K2 500m, Semifinali (maschile)

13.00 VOLLEY – Fase a gironi, Italia vs Grecia (maschile)

13.00 VOLLEY – Fase a gironi, Spagna vs Bosnia Erzegovina (femminile)

13.00 TRIATHLON – Sprint individuale (femminile)

13.00 KARATE – 50kg, Finali (femminile)

13.15 KARATE – 55kg, Finali (femminile)

13.45 KARATE – 60kg, Finali (maschile)

14.00 KARATE – 67kg, Finali (maschile)

14.30 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, Finale (femminile)

15.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni con annessa gara a squadre (femminile)

15.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni con annessa gara a squadre (maschile)

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 62kg (maschile)

15.00 SCI NAUTICO – Slalom, secondo round – seconda serie (maschile)

16.00 KARATE – 61kg, eliminatorie e ripescaggi (femminile)

16.00 KARATE – 68kg, eliminatorie e ripescaggi (femminile)

16.00 VOLLEY – Fase a gironi, Algeria vs Slovenia (femminile)

16.00 VOLLEY – Fase a gironi, Albania vs Turchia (maschile)

16.30 PALLAMANO – Fase a gironi, Macedonia vs Turchia (maschile)

16.45 TIRO CON L’ARCO – Individuale, sedicesimi di finale (maschile)

16.45 TIRO CON L’ARCO – Individuale: sedicesimi di finale (femminile)

17.00 SCI NAUTICO – Slalom, secondo round – prima serie (maschile)

17.20 TIRO CON L’ARCO – Individuale, ottavi di finale (maschile)

17.20 TIRO CON L’ARCO – Individuale, ottavi di finale (femminile)

17.30 NUOTO – 800m stile libero, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 200m stile libero, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 100m stile libero, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 50m dorso, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 50m dorso, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 100m farfalla, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 100m farfalla, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 200m rana, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 200m rana, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 200m misti, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 400m misti, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 4x100m stile libero, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 4x200m stile libero, Finale (femminile)

17.45 SCI NAUTICO – Slalom, secondo round – prima serie (femminile)

17.55 TIRO CON L’ARCO – Individuale, quarti di finale (maschile)

17.55 TIRO CON L’ARCO – Individuale, quarti di finale (femminile)

18.00 KARATE – 75kg, eliminatorie e ripescaggi (maschile)

18.00 SOLLEVAMENTO PESI – 48kg (femminile)

18.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Spagna vs Slovenia (femminile)

18.30 PALLAMANO – Fase a gironi, Egitto vs Serbia

18.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale, semifinali (maschile)

18.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale, semifinali (femminile)

19.00 KARATE – 61kg, Finali (femminile)

19.00 VOLLEY – Fase a gironi, Cipro-Grecia (femminile)

19.00 VOLLEY – Fase a gironi, Macedonia vs Spagna (maschile)

19.15 KARATE – 68kg, Finali (femminile)

19.30 KARATE – 75kg, Finali (maschile)

20.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Grecia vs Italia (femminile)

20.30 PALLAMANO – Fase a gironi, Spagna vs Grecia (maschile)