Giochi del Mediterraneo 2018: il programma di martedì 26 giugno. Gli orari e tutte le gare di oggi

Oggi martedì 26 giugno andrà in scena la quinta giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nuova valanga di medaglie in arrivo, l’Italia vuole essere assoluta protagonista con le sue stelle che puntano alle medaglie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di oggi martedì 26 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento sarà trasmesso in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDÌ 26 GIUGNO:

08.30 GOLF – Torneo individuale e a squadre, secondo giro (maschile e femminile)

09.00 TENNIS – Doppio, ottavi di finale (maschile)

09.00 TENNIS – Doppio, ottavi di finale (femminile)

09.00 TENNIS – Singolare, primo turno (maschile)

09.00 TENNIS – Singolare, primo turno (individuale)

09.30 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (maschile)

09.30 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (femminile)

10.00 LOTTA – Libera 65kg, ripescaggi (maschile)

10.00 LOTTA – Libera 74kg, ripescaggi (maschile)

10.00 LOTTA – Libera 86kg, ripescaggi (maschile)

10.00 LOTTA – Libera 97kg, ripescaggi (maschile)

10.00 LOTTA – Libera 50kg, eliminatorie (femminile)

10.00 LOTTA – Libera 53kg, eliminatorie (femminile)

10.00 LOTTA – Libera 57kg, eliminatorie (femminile)

10.00 LOTTA – Libera 62kg, eliminatorie (femminile)

10.00 LOTTA – Libera 68kg, eliminatorie (femminile)

10.00 BADMINTON – Individuale, finale per il bronzo (maschile)

10.45 BADMINTON – Individuale, finale per il bronzo (femminile)

11.00 SOLLEVAMENTO PESI – 85kg (maschile)

11.30 BADMINTON – Individuale, finale per l’oro (maschile)

12.00 VELA – Laser, Regata

12.00 VELA – Laser Radial, Regata

12.00 VELA – RS:X, Regata (maschile)

12.00 VELA – RS:X, Regata (femminile)

12.15 BADMINTON – Individuale, finale per l’oro (femminile)

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 69kg (femminile)

16.00 BOXE – Eliminatorie (maschili, tutte le categorie)

17.00 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (maschile)

17.00 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (femminile)

17.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finale di Specialità (maschile e femminile)

17.00 CALCIO – Fase a gironi, Algeria vs Bosnia Erzegovina

17.00 LOTTA – Greco-romana 87kg, semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 77kg, semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 60kg, semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 67kg, semifinali

17.00 LOTTA – Greco-romana 97kg, semifinali

17.00 LOTTA – Libera 65kg, semifinali (maschile)

17.00 LOTTA – Libera 74kg, semifinali (maschile)

17.00 LOTTA – Libera 86kg, semifinali (maschile)

17.00 LOTTA – Libera 97kg, semifinali (maschile)

17.00 LOTTA – Libera 50kg, semifinali (femminile)

17.00 LOTTA – Libera 53kg, semifinali (femminile)

17.00 LOTTA – Libera 57kg, semifinali (femminile)

17.00 LOTTA – Libera 62kg, semifinali (femminile)

17.00 LOTTA – Libera 68kg, semifinali (femminile)

18.00 SOLLEVAMENTO PESI – 94kg (maschile)

19.00 LOTTA – Libera 65kg, Finali (maschile)

19.00 LOTTA – Libera 74kg, Finali (maschile)

19.00 LOTTA – Libera 86kg, Finali (maschile)

19.00 LOTTA – Libera 97kg, Finali (maschile)

20.00 CALCIO – Fase a gironi, Italia vs Libia

20.00 CALCIO – Fase a gironi, Grecia vs Francia