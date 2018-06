Ginnastica, Giochi del Mediterraneo 2018: l’Italia per fare la voce grossa! Francia con Boyer e Vanhille, torna l’eterna Millousi. Azzurre favorite per le medaglie

L’Italia punta a essere grande protagonista nella ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale si presenta agguerrita con l’obiettivo di vincere il maggior numero possibile di medaglie come già successo nelle ultime edizioni della rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

Come ormai tradizione, le azzurre dovranno soprattutto stare attente alla Francia che per l’occasione però ha deciso di fare a meno di Melanie De Jesus Dos Santos, piccolo fenomeno d’oltralpe, già quinta nel concorso generale agli ultimi Mondiali e bronzo continentale all-around. La classe 2000 è stata lasciata a riposo ma le transalpine potranno contare su Marine Boyer (argento europeo alla trave nel 2016, quando la Francia vinse il bronzo con la squadra in uno dei pomeriggi più critici per le nostre ragazze) e su Louise Vanhille, già presente alle Olimpiadi di Rio 2016. La formazione sarà poi completata dalle giovani Grace Charpy (sorella di Lorette), Morgane Osyssek e Sheyen Petit. Dunque due atlete di punta che proveranno a trascinare le compagne durante la sfida all’Italia per l’oro a squadre. Lara Mori, Martina Maggio, Giada Grisetti, Martina Basile, Francesca Noemi Linari hanno tutte le carte in regola per confermarsi e anche per fare la differenza nelle varie Finali di Specialità e nell’atto conclusivo del giro completo.

La Spagna di Cintia Rodriguez e Ana Perez non può essere un fattore, attenzione all’infinita greca Vasiliki Millousi che può piazzare l’ultima stoccata di una gloriosa carriera alla trave, la Slovenia si affiderà alle veterane Teja Belak e Tjasa Kysselef, da tenere in considerazione le turche Tutya Yilmaz e Demet Mutlu. Livello tecnico medio oggettivamente basso, ci sono tutte le carte in regola per fare davvero bene e togliersi delle soddisfazioni in questa tappa intermedia che conduce agli Europei di Glasgow a inizio agosto.