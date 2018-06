Ginnastica, Giochi del Mediterraneo 2018: le convocate dell’Italia ai raggi X. Lara Mori trascina le azzurre, Maggio ritorna, Grisetti e Basile all’attacco

L’Italia andrà a caccia del maggior numero possibile di medaglie nella ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra squadra punta a salire sul podio più volte con l’obiettivo di confermarsi come la Regina indiscussa del Mare Nostrum. Conosciamo meglio le azzurre analizzandole ai raggi X.

LARA MORI:

Luogo e data di nascita: Montevarchi (Arezzo), 26 luglio 1998

Squadra: Giglio Montevarchi – Esercito Italiano

Precedenti ai Giochi del Mediterraneo: –

Body azzurri: 3 Mondiali (2014, 2015, 2017)

Miglior risultato in carriera: Mondiali 2017, Finale all-around e finale al corpo libero

In stagione: partecipazioni a Serie A, Coppa del Mondo a Doha, Trofeo di Jesolo

Lara Mori sarà la nostra capitana come era già capitato agli Europei dello scorso anno. A quasi 20 anni, l’allieva di Stefania Bucci è diventato un pilastro insostituibile della nostra Nazionale e si esprime da vera veterana del circuito. La prima parte di stagione è stata un po’ complicata e altalenante, condita da ottime prestazioni ma anche da qualche difficoltà ed errore nel corso delle tante gare a cui ha preso parte.

Spetterà a lei guidare un gruppo giovane e motivato, ormai ha la capacità per reggere a certi livelli, nella gara a squadre (comunque all’interno delle qualificazioni, quindi atipica rispetto a come siamo abituati) servirà tutto il suo carisma per raggiungere l’obiettivo. Poi a livello individuale può puntare a una medaglia al corpo libero dopo aver conquistato le Finali agli Europei e ai Mondiali, ma attenzione anche ai suoi esercizi alle parallele e alla trave.

MARTINA MAGGIO:

Luogo e data di nascita: Villasanta (Monza e Brianza), 26 luglio 2001

Squadra: Robur et Virtus (in Serie A con la Artistica 81 Trieste)

Precedenti ai Giochi del Mediterraneo: –

Body azzurri: Europeo 2017

Miglior risultato in carriera: Europei 2017, sesta nel concorso generale

In stagione: partecipazione all’ultima tappa di Serie A

Martina Maggio torna alla grande ribalta internazionale dopo l’infortunio che le impedì di partecipare ai Mondiali dell’anno scorso. I problemi al ginocchio sono definitivamente alle spalle, a Tarragona avrà modo di rilanciarsi in vista dei prossimi grandi appuntamenti. In Serie A è tornata a gareggiare su tutti gli attrezzi in occasione dell’ultima tappa a Torino, gli esercizi sono ancora mancanti di diverse difficoltà, ovviamente non è ancora la migliore Martina Maggio ma siamo già sulla strada giusta.

La brianzola deve sfruttare al meglio i Giochi del Mediterraneo per ritrovare il feeling giusto con determinati palcoscenici, magari provando a mettersi in luce nel concorso generale individuale (ricordiamo il sesto posto agli ultimi Europei) ma anche nelle singole specialità. Ha preso il posto dell’infortunata Desiree Carofiglio, sarà una pedina importante.

MARTINA BASILE:

Luogo e data di nascita: Roma, 13 ottobre 2002

Squadra: Olos Gym 2000 Roma

Precedenti ai Giochi del Mediterraneo: –

Body azzurri: esordio assoluto tra le seniores (Trofeo di Jesolo escluso)

Miglior risultato in carriera: Europei 2016 (juniores), argento al volteggio e bronzo all-around

In stagione: partecipazione a Serie A e Trofeo di Jesolo

Primo anno tra le seniores per Martina Basile e subito chiamata in Nazionale maggiore, ampiamente meritata per quello che si è visto in pedana nel corso di questi primi mesi. La laziale si è ben comportata in Serie A e al Trofeo di Jesolo, ha commesso pochi errori e si è distinta per costanza e continuità.

In questo momento è uno dei nostri migliori prospetti in grado di gareggiare nella categoria assoluta e la convocazione è il giusto riconoscimento per la 15enne che nelle categorie giovanili aveva sempre brillato (pensiamo alle medaglie raccolte agli Europei 2016) e che ora sta cercando di prendersi il giusto posto anche tra le grandi. Dovrà comportarsi da vera ragazza squadra ma può togliersi anche le sue soddisfazioni personali tra trave e corpo libero, suoi attrezzi di punta in cui è in grado di dire la sua anche a livello internazionale (tra l’altro in entrambi è vicecampionessa italiana in carica).

GIADA GRISETTI:

Luogo e data di nascita: Giubiasco (Svizzera), 5 maggio 2000

Squadra: Centro Sport Bollate

Precedenti ai Giochi del Mediterraneo: –

Body azzurri: Europei 2017

Miglior risultato in carriera: Europei 2017, finale all-around

In stagione: partecipazione a Serie A e Trofeo di Jesolo

Giada Grisetti torna a rivestire il body azzurro dopo aver disputato gli Europei della passata stagione dove riuscì a qualificarsi brillantemente all’atto conclusivo sul giro completo. Il Cigno di Bellinzona ha compiuto 18 anni un mesetto fa, è una ginnasta dalle elevate potenzialità tecniche e sicuramente in grado di esprimersi su ottimi livelli ma fino a ora la stagione è stata avara di soddisfazioni.

L’allieva di Monia Marrazzi ha commesso diversi errori nelle gare a cui ha partecipato e ha faticato a esibire degli esercizi all’altezza della sua caratura. Ai Giochi del Mediterraneo, però, avrà la grande occasione per rifarsi e per puntare in alto: sicuramente darà il suo contributo alla squadra, noi la aspettiamo in particolar modo alle parallele asimmetriche, suo attrezzo di punta in cui può davvero fare la differenza e puntare al podio senza mezzi termini.

FRANCESCA NOEMI LINARI:

Luogo e data di nascita: Scandiano (Reggio Emilia), 10 luglio 2001

Squadra: Brixia Brescia

Precedenti ai Giochi del Mediterraneo: –

Body azzurri: esordio assoluto tra le seniores (Trofeo di Jesolo a parte)

Miglior risultato in carriera: Europei 2017, finale all-around

In stagione: partecipazione a Serie A e Trofeo di Jesolo

Francesca Noemi Linari dovrò sfruttare al meglio questa ghiotta occasione, la sua prima grande chance internazionale tra le seniores dopo che tra le under 16 aveva già disputato gli Europei di categoria sfiorando un clamoroso podio al corpo libero. I suoi punti di forza sono la trave e il corpo libero, in stagione ha vinto lo scudetto con la Brixia Brescia. Si tratta di un’atleta che lavora tanto in palestra, ora dovrà dimostrare il suo livello tecnico in pedana e in una gara comunque importante all’interno del calendario. Fare bella figura potrebbe aprire le porte per altre competizioni di maggiore caratura.