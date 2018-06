Ginnastica, Giochi del Mediterraneo 2018: Giada Grisetti si tinge d’argento alla trave, Marine Boyer imbattibile

Giada Grisetti ha conquistato la medaglia d’argento alla trave ai Giochi del Mediterraneo 2018. La 18enne si è prontamente riscattata dalla caduta alle amate parallele che le aveva impedito di mettersi al collo un oro più che meritato e si consola con la piazza d’onore sui 10cm. Il Cigno di Bellinzona, salita per prima sull’attrezzo, ha eseguito un buonissimo attrezzo che è stato valutato con 13.066 (5.3). L’azzurra è rimasta in attesa per tutta la gara, man mano che sfilavano le avversarie ha iniziato a pregustare l’alloro che alla fine è arrivato.

Si tratta del primo riconoscimento di un certo livello internazionale per l’allieva di Monia Marazzi che si è dovuta inchinare soltanto al cospetto dell’inarrivabile francese Marine Boyer, vicecampionessa europea nel 2016 e quarta alle Olimpiadi di Rio 2016. La transalpina si è imposta con un super 14.033 (6.1) e sale sul podio insieme alla connazionale Louise Vanhille (terza con 12.900). Lara Mori incappa invece in un’altra caduta dopo quella sugli staggi e chiude in ottava posizione (11.066). Tra poco la Finale al corpo libero, la nostra capitana ha l’ultima occasione per il riscatto.