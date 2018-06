Ginnastica, Giochi del Mediterraneo 2018: Marco Lodadio, anelli d’argento! Grisetti e Mori cadono dagli staggi

Prime cinque Finali di Specialità ai Giochi del Mediterraneo e l’Italia si mette in tasca una medaglia d’argento grazie a Marco Lodadio che si conferma un eccellente ginnasta agli anelli. Il laziale, ormai la punta di diamante del movimento maschile che fatica ancora a riprendersi dalla mancata qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016, ribadisce il suo eccellente livello internazionale e sale sul secondo gradino del podi grazie a un ottimo esercizio (6.3 il D Score) premiato con un complessivo 14.933. Manca ancora un pizzico di pulizia in fase di esecuzione (8.633) e infatti il 26enne paga dazio nei confronti del 23enne turco Ibrahim Colak, suo grande rivale in determinati contesti, che trionfa con 15.233 (6.2). Bronzo al collo dell’egiziano Ali Zahran (14.733), Andrea Russo chiude in settima posizione (13.700).

Rimaniamo a mani vuote alle parallele asimmetriche. Giada Grisetti e Lara Mori, infatti, cadono e restano giù dal podio. La ticinese commette lo stesso errore di ieri durante il concorso generale e si ferma al quarto posto con 12.533 (5.7), stesso punteggio della slovena Lucija Hribar che però si mette il bronzo al collo in virtù di una migliore esecuzione (8.033 contro 6.833). La 18enne deve mangiarsi le mani perché senza quell’errore avrebbe tranquillamente conquistato il titolo visto che la francese Louise Vanhille non è andata oltre a 13.166 precedendo la spagnola Paula Raya (12.700). La nostra capitana, che ieri aveva trionfato nell’all-around, si ferma al settimo posto (11.766). Tra poco cercheranno riscatto tra trave e corpo libero.