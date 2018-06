Germania-Svezia, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi, sabato 23 giugno, alle ore 20.00, il Fisht Stadium di Sochi sarà teatro della sfida tra Germania e Svezia, valida per il gruppo F dei Mondiali 2018 di calcio.

Una sfida decisiva per i tedeschi di Joachim Loew, campioni del mondo in carica. Sconfitti nel primo match contro il Messico, i teutonici debbono assolutamente vincere per mettersi a riparo da sorprese sgradite e cancellare lo “zero” dell’esordio. La sfida non sarà facile. Gli svedesi sono una compagine solida, difficile da affrontare, molto improntata sulla forza fisica e vittoriosa nel primo confronto contro la Corea del Sud. Altra testimonianza eccellente potrebbero fornirla gli Azzurri, eliminati nel playoff di qualificazione, in quella maledetta serata di San Siro. Una partita, dunque, complicata per i 4 volte iridati, costretti ad imporsi per continuare a sognare in questo torneo.

Germania-Svezia: programma, orario e su che canale vederla in tv

Il match tra Germania e Svezia sarà visibile in diretta esclusiva, in chiaro, su Canale 5: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet. Ci sarà la copertura di OASport attraverso la DIRETTA LIVE testuale

Sabato 23 giugno

ore 20.00 Germania-Svezia













