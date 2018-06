Germania-Messico, Mondiali 2018: le probabili formazioni. I tedeschi puntano sul giovane Werner

Alle ore 17 di oggi, domenica 17 giugno, andrà in scena Germania-Messico, primo match del girone F dei Mondiali 2018. Pubblico in fervore per il debutto dei campioni del Mondo in carica, che cercheranno di difendere il titolo a denti stretti. Teatro dell’incontro il Luzhniki Stadium, situato nella capitale della Russia.

L’esordio dei tedeschi in questa edizione sarà a Mosca contro il Messico, 15esima nel ranking FIFA. L’ultimo precedente risale poco meno di un anno fa (29 giugno 2017) nello stesso stato, ma in un terreno di gioco diverso, a Sochi, all’interno della Confederations Cup. La semifinale di quell’evento si concluse sul punteggio di 4-1 a favore dei teutonici. Per quanto riguarda i Campionati del Mondo, l’ultimo incontro avvenne nel 1998 in Francia, quando la Germania sconfisse 2-1 la nazionale sudamericana.

Joachim Loew è alla sesta partecipazione in un torneo internazionale con i gradi di ct tedesco, portando la propria nazionale sempre fra i primi quattro tra Europei e Mondiali. Il tecnico della Germania opta per un 4-2-3-1, modificabile durante lo svolgimento della partita in un più semplice 4-3-3. Nessuna notevole differenza rispetto all’ultima edizione di Confederations Cup: Neuer favorito tra i pali, la coppia Jerome Boateng-Hummels in difesa, Kroos e Khedira in linea mediana, mentre sulla trequarti un trio costituito da Muller, Ozil e Draxler. Chiude l’undici iniziale Timo Werner, classe 1996, sul quale si spinge molto all’età di 22 anni.

Per i messicani, che non perdono la loro partita inaugurale da ben cinque edizioni, c’è tanta voglia di allungare la striscia del seguente record personale. Contro la formazione teutonica sarà una sfida proibitiva, nella quale Juan carlos Osorio, alla ricerca del colpaccio, si affida a Guardado ed Herrera a metà campo, insieme al tridente d’attacco Vela, Hernandez, Lozano.

Di seguito le probabili formazioni dell’incontro Germania-Messico:

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Hector; Khedira, Kroos; Muller, Ozil, Draxler; Werner. All. Joachim Loew

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Salcedo, Ayala, Moreno, Layun; Dos Santos, Guardado, Herrera; Vela, Hernandez, Lozano. All. Juan Carlos Osorio.













Foto: betto rodrigues/shutterstock.com