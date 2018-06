Francia-Perù, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi giovedì 21 giugno si gioca Francia-Perù, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. I transalpini tornano in campo dopo la sofferta vittoria sull’Australia all’esordio e inseguono il secondo successo consecutivo che metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale. I sudamericani, però, vogliono assolutamente riscattare il ko patito contro la Danimarca e vanno a caccia di punti fondamentali per rimanere ancora in corsa e sognare di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata.

Da una parte i Galletti trascinati dalle stelle Pogbà, Griezmann, Dembelé e Mbappé; dall’altra gli Incas che sperano nel pronto riscatto di Cueva, l’Aladino dei biancorossi. Si preannuncia una partita scoppiettante e ricca di emozioni, con tanti possibili capovolgimenti di fronte e aperta a tutti i risultati. Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio di Francia-Perù, match valido per i Mondiali 2018 di calcio.

GIOVEDI’ 21 GIUGNO:

17.00 Francia-Perù

COME VEDERE FRANCIA-PERU’ IN DIRETTA TV E STREAMING?

Francia-Perù sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1 e in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Foto: Vlad1988 Shutterstock