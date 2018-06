Francia-Australia, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Dembelè, Griezmann, Mbappè il tridente che fa paura!

Si alza il sipario anche sul Gruppo C ai Mondiali di calcio di Russia 2018: oggi, sabato 16 giugno, alle ore 12.00, si sfideranno Francia ed Australia. Questa partita, nel raggruppamento che comprende anche Perù e Danimarca, riveste grande importanza soprattutto per i Socceroos, che, in caso di risultato positivo, potrebbero mettere un primo tassello verso il passaggio del turno.

La Francia di Deschamps si schiererà con il classico 4-3-3, potendo contare, soprattutto in attacco su velocità e fantasia: Dembelè e Mbappè, che agiranno accanto a Griezmann, saranno le spine nel fianco della difesa avversaria. Più conservativo il 4-2-3-1 dell’Australia, che avrà in Kruse il terminale offensivo delle azioni d’attacco.

Di seguito le probabili formazioni dell’incontro:

Francia: Lloris; Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy; Pogba, Kanté, Matuidi; Dembelè, Griezmann, Mbappè. All.: Deschamps.

Australia: Ryan; Behich, Sainsbury, Milligan, Risdon; Jedinak, Luongo; Rogic, Mooy, Leckie; Kruse. All.: van Marwijk.













Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it