F1 streaming, GP Francia 2018: a che ora inizia la gara e come vederla in tv. Il palinsesto completo

Ci siamo. oggi, domenica 24 giugno, sarà grande spettacolo sul circuito di Le Castellet (Francia), per l’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno.

Sebastian Vettel vorrà mantenere il proprio status di leader nei confronti di Lewis Hamilton. L’appuntamento in Canada ha permesso al ferrarista di guadagnare la vetta della graduatoria generale, con un punto di vantaggio sul britannico. La corsa d’Oltralpe non si presenta però semplice: le caratteristiche della pista sembrerebbero sposarsi bene con la W09, dotata della power unit numero due. La pole position ottenuta da Lewis, la numero 75 in carriera, è la dimostrazione di una grande superiorità ma nella corsa odierna tutto potrebbe cambiare. Anche il meteo potrebbe metterci lo zampino

Il Cavallino Rampante non starà a guardare e, attraverso una gestione degli pneumatici ad hoc, punterà al bersaglio grosso. Lo stesso obiettivo delle monoposto di Milton Keynes, assai performanti nel t3 del Paul Ricard. Max Verstappen e Daniel Ricciardo, dunque, saranno della partita per il successo finale.

Di seguito la programmazione del GP di Francia, ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, che sarà in esclusiva su Sky Sport, in streaming su Sky Go ed in differita su TV8. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa domenicale.

GP Francia 2018: a che ora inizia la gara e come vederla in tv. Il palinsesto completo

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Domenica 24 giugno

ore 11.25-12.00, GP3, Gara 2, diretta

ore 12.30-13.20, F2, Gara 2, diretta

ore 16.10, F1, Gara, diretta (53 giri)

ore 19.00, 21.30 e 24.00, F1, Gara, sintesi

La programmazione di TV8/HD

Domenica 24 giugno

ore 21.15, F1, Gara, differita (53 giri)













