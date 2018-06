F1, risultato prove libere 1 GP Francia: la classifica dei tempi. Hamilton al comando, Vettel quinto a un secondo!

Lewis Hamilton ha timbrato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1. La classe regina è tornata al circuito Paul Ricard di Le Castellet dopo 28 anni di assenza, il Campione del Mondo ha subito fatto la differenza e ha fatto capire che la Mercedes ha una marcia in più rispetto alla concorrenza su questo tracciato. Il britannico si è spinto fino a 1:32.231, un decimo meglio del compagno di squadra Valtteri Bottas.

Sebastian Vettel è soltanto quinto a un secondo di distacco dal grande rivale. Il tedesco della Ferrari non è sembratao in grande forma ma era successo lo stesso nel venerdì del GP del Canada poi dominato. Kimi Raikkonen ha fatto due decimi meglio del teutonico, attenzione a Dani Ricciardo che con la sua Red Bull si è fermato in terza posizione a tre decimi da Lewis Hamilton.

GP FRANCIA 2018, PROVE LIBERE 1: CLASSIFICA DEI TEMPI

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 44 L. Hamilton (U) Mercedes 1’32″231 2 77 V. Bottas (U) Mercedes 1’32″371 3 03 D. Ricciardo (U) Red Bull 1’32″527 4 07 K. Raikkonen (U) Ferrari 1’33″003 5 05 S. Vettel (U) Ferrari 1’33″200 6 08 R. Grosjean (U) Haas 1’33″318 7 10 P. Gasly Toro Rosso 1’33″685 8 11 S. Perez Force India 1’33″719 9 33 M. Verstappen (U) Red Bull 1’33″816 10 20 K. Magnussen (U) Haas 1’34″108 11 55 C. Sainz (U) Renault 1’34″258 12 31 E. Ocon Force India 1’34″484 13 16 C. Leclerc (U) Sauber 1’34″513 14 9 M. Ericsson (U) Sauber 1’34″592 15 28 B. Hartley Toro Rosso 1’34″664 16 14 F. Alonso (U) McLaren 1’34″862 17 18 L. Stroll (U) Williams 1’34″881 18 27 N. Hulkenberg (U) Renault 1’34″993













FOTOCATTAGNI