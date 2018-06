F1, GP Francia 2018: Sebastian Vettel penalizzato! 5 secondi per il contatto con Bottas al via: cosa succederà in gara?

L’incidente alla prima curva del GP di Francia 2018 non è passato inosservato ai commissari di gara che hanno deciso di infliggere cinque secondi di penalità a Sebastian Vettel a causa del contatto con Valtteri Bottas. Il tedesco della Ferrari è stata ritenuto colpevole: dopo un ottimo start, infatti, il leader del Mondiale F1 ha cercato di sorpassare il finlandese della Mercedes ma lo ha tamponato frenando in ritardo alla prima curva.

I cinque secondi verranno scontati al primo pit-stop (i meccanici non potranno lavorare per 5”) se il pilota si fermerà durante la gara. Nel caso in cui Seb non rientri più ai box (ipotesi molto probabile), invece, i cinque secondi verranno inflitti sul tempo finale. Al momento il teutonico è in piena lotta per la top 5 e c’è ancora il serio rischia pioggia che potrebbe rimescolare le carte in tavola.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'INCIDENTE TRA VETTEL E BOTTAS













