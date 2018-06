VIDEO GP Francia 2018, incidente tra Vettel e Bottas in partenza! Il ferrarista tocca l’avversario alla prima curva, gara compromessa

Incredibile incidente al via del GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Sebastian Vettel e Valtteri Bottas si sono toccati alla prima curva mentre erano in lotta per il secondo posto alle spalle di Lewis Hamilton. Il tedesco ha danneggiato l’alettone anteriore della propria Ferrari ed è stato costretto a rientrare ai box, al pari della finlandese della Mercedes. Il leader della classifica generale ha tamponato il rivale, ora dovrà ricostruire la sua gara dal fondo dello schieramento e potrebbe anche incorrere in una penalità. Di seguito il VIDEO dell’incidente tra Vettel e Bottas nel corso del primo giro del GP di Francia 2018.













FOTOCATTAGNI