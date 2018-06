F1, GP Francia 2018: risultati e classifica prove libere 3. Tutti fermi per la pioggia: regna l’incertezza in vista delle qualifiche!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEL GP DI FRANCIA DALLE ORE 16.00

Doveva essere la prova generale in vista delle qualifiche di oggi ma sul circuito di Le Castellet si è abbattuto un acquazzone che ha reso le prove libere 3 del GP di Francia praticamente inutili: 60 minuti di attesa per capire la situazione e conservare le energie per la lotta alla pole di oggi (ore 16.00). La pioggia era attesa ed è arrivata. I team non sono stati colti di sorpresa, sapevano dell’incombenza delle nubi ma nessuno ha preferito rischiare di fare danni e compromettere il weekend, anche per conservare gli pneumatici.

Si è girato solo nei primi minuti, anche se in molti hanno preferito non farlo visto lo spauracchio della pioggia e la situazione incerta, poi negli istanti finali qualcun altro ne ha approfittato per prendere confidenza con le condizioni dell’asfalto viscido. Per la cronaca il miglior tempo è ancora della Mercedes, stavolta con Valtteri Bottas (1’33″666), ma i tempi contano praticamente nulla, perché sono più alti rispetto a quelli di ieri e perché anche le qualifiche saranno bagnate.

Un fattore che rende imprevedibile ed incerta la lotta per la pole e che rimescola le carte in maniera sensibile. Ieri era stata la Mercedes ad impressionare di più sul giro secco, ma sul bagnato i valori potrebbero cambiare.













