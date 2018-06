F1, GP Francia 2018: risultati e classifica prove libere 3. La pioggia rovina la sessione, Bottas miglior tempo

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEL GP DI FRANCIA DALLE ORE 16.00

La pioggia ha funestato le prove libere 3 del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1. Un acquazzone si è abbattuto a Le Castellet e dovrebbe caratterizzare anche le qualifiche. I piloti hanno girato pochissimo in apertura di sessione, poi si sono rintanati ai box per 50 minuti visto che dovranno risparmiare gli pneumatici da bagnato per il time attack. Miglior tempo per Valtteri Bottas in 1:33.666 ma la sessione non ha grande significato.

GP FRANCIA, PROVE LIBERE 3: RISULTATI E CLASSIFICA

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 77 V. Bottas (U) Mercedes 1’33″666 2 55 C. Sainz (U) Renault 1’34″953 3 16 C. Leclerc 8U) Sauber 1’35″012 4 14 F. Alonso McLaren 1’36″365 5 05 S. Vettel (U) Ferrari 1’36″756 6 2 S. Vandoorne McLaren 1’37″547 7 10 P. Gasly (U) Toro Rosso 1’38″317 8 9 M. Ericsson Sauber 1’38″450 9 11 S. Perez Force India 1’39″641 10 03 D. Ricciardo Red Bull 1’39″738 11 31 E. Ocon Force India 1’40″087 12 44 L. Hamilton (U) Mercedes 1’40″743 13 07 K. Raikkonen (U) Ferrari 1’49″711 14 08 R. Grosjean Haas 15 27 N. Hulkenberg Renault 16 35 S. Sirotkin Williams 17 33 M. Verstappen Red Bull 18 20 K. Magnussen Haas













