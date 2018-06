F1, GP Francia 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi sabato 23 giugno si disputano le qualifiche del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale 2018. Il weekend di Le Castellet entra nel vivo, sul tracciato Paul Ricard si assegna l’ambita pole position e si definisce la griglia di partenza. Lewis Hamilton sembra essere il grande favorito della vigilia: il Campione del Mondo si è scatenato nelle prove libere, ha dominato in lungo e in largo nella giornata del venerdì, il suo passo sul giro secco sembra essere inavvicinabile e punta dritto alla partenza al palo.

Le Ferrari sembrano essere in difficoltà per le qualifiche ma hanno un eccellente passo gara e proveranno a invertire la rotta già in questo sabato: Sebastian Vettel, dopo il trionfo in Canada, è tornato a guidare la classifica con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton e proverà a rispondere al diretto rivale. Attenzione anche alle Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo, oltre ovviamente alle seconde guide Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen.

Di seguito le date, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 23 GIUGNO:

13.00-14.00 Prove libere 1

16.00 Qualifiche

GP FRANCIA 2018: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche del GP di Francia 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

L’evento sarà visibile anche in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 alle ore 19.30.

Sintesi su Sky Sport F1 alle ore 20.45, 22.15, 00.00.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













