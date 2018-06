F1, GP Francia 2018: qualifiche. Come vederle in tv su SKY e TV8. Orari e palinsesto

Sabato 23 giugno si disputano le qualifiche del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1. Al Paul Ricard si assegnerà la pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Lewis Hamilton sembra essere il grande favorito della vigilia dopo aver letteralmente dominato nelle prove libere: il britannico della Mercedes vuole tornare davanti a tutti ed è il grande favorito della vigilia. Il compagno di squadra Valtteri Bottas proverà a contrastarlo mentre in casa Ferrari la situazione non sembra ottimale.

Le Rosse sono andate in difficoltà nel venerdì, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno pagato dazio nei confronti delle Frecce d’Argento e devono subito reagire anche se sul giro secco non sembrano essere all’altezza degli avversari. Da tenere in considerazione anche le Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo.

Di seguito le date, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 23 GIUGNO:

13.00-14.00 Prove libere 1

16.00 Qualifiche

GP FRANCIA 2018: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche del GP di Francia 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

L’evento sarà visibile anche in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 alle ore 19.30.

Sintesi su Sky Sport F1 alle ore 20.45, 22.15, 00.00.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.