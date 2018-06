F1, GP Francia 2018: perché la gara inizia più tardi? Orario condizionato dai Mondiali di calcio…

Oggi domenica 24 giugno si disputa il GP di Francia 2018, tappa del Mondiale 2018, ma state ben attenti all’orario di partenza della gara. Anche se siamo in Europa, infatti, lo start non sarà previsto alle ore 15.10 come ci hanno abituato in questa stagione. La FIA ha infatti deciso di sfruttare al meglio i buchi di palinsesto lasciali liberi dai Mondiali 2018 di calcio: oggi sono previste tre partite in Russia, ma tra la fine di Inghilterra-Panama e l’inizio di Giappone-Senegal c’è un’ora di tempo. Ecco allora che la partenza sarà protetta da una concorrenza importante: i semafori rossi si spegneranno alle ore 16.10. Dunque lo start sarà spostato di un’ulteriore ora, si correrà nel pieno del pomeriggio con temperature che si preannunciano davvero roventi al Paul Ricard di Le Castellet.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 24 GIUGNO:

16.10 GP Francia 2018 – Gara

GP FRANCIA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Francia 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

La corsa sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go.

Prevista anche la differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.30.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.

Garantite anche le repliche su Sky Sport F1 secondo il seguente palinsesto: ore 19.00 e nel rullo notturno.













FOTOCATTAGNI