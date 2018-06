F1, GP Francia 2018: domani (23 giugno) le qualifiche. A che ora iniziano e come vederle in tv

Domani, sabato 23 giugno, andranno in scena le qualifiche del GP di Francia, ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Al Paul Ricard sarà un time-attack infuocato, in cui il risultato finale è decisamente incerto. Su una pista “nuova“, visto che il Circus mancava a Le Castellet da 28 anni, i team dovranno cercare di massimizzare la prestazione senza avere troppi riferimenti.

Si prospetta un confronto serrato tra le tre squadre top: Ferrari, Mercedes e Red Bull. La Rossa, reduce dal successo di Montreal (Canada), vuol dare continuità ai suoi risultati, cercando di essere prestazionale anche in terra transalpina. L’adozione delle Pirelli con battistrada ridotto, che tanto ha fatto soffrire il Cavallino Rampante a Barcellona, potrebbe essere un ostacolo nel confronto con le Frecce d’Argento, dotate in questo weekend della power unit numero due.

Da non sottovalutare però la RB14 che, specie nel terzo settore della pista, potrebbero fare la differenza ed inserirsi nella lotta per la pole position. Daniel Ricciardo e Max Verstappen non sono piloti a cui l’ambizione manca, pertanto saranno anche loro della partita per le posizioni migliori.

Di seguito la programmazione delle qualifiche del GP di Francia, ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, che sarà in esclusiva su Sky Sport, in streaming su Sky Go ed in differita, per il time-attack su TV8. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle qualifiche.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Sabato 23 giugno

ore 11.15-12.00, GP3, Gara 1, diretta

ore 13.00-14.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 16.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 17.40-18.45, F2, Gara 1, diretta

ore 20.45, 22.15 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

La programmazione di TV8/HD

Sabato 23 giugno

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita













