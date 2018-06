F1, GP Austria 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi venerdì 29 aprile si disputano le prove libere del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Zeltweg si inizia a fare sul serio: i piloti avranno a disposizione due turni da 90 minuti ciascuno per trovare il giusto set-up sulle proprie monoposto e per perfezionare il feeling con un tracciato ormai conosciuto da tutti e che negli ultimi anni ha sempre premiato le Mercedes.

Le Frecce d’Argento partiranno ancora con i favori del pronostico, Lewis Hamilton ha trionfato in Francia e vorrà mettere subito le cose in chiaro anche allo Spielberg ma le Ferrari sono pronte per reagire già a partire dalle due prove libere di oggi: le Rosse devono trovare il giusto passo gara per dare battaglia domenica pomeriggio e cercare un successo fondamentale per l’intero campionato. Sebastian Vettel deve reagire dopo il tamponamento del Paul Ricard, il tedesco non può più sbagliare. Attenzione anche alle due Red Bull che potrebbero essere protagoniste su questa pista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle prove libere del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 29 GIUGNO:

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

GP AUSTRIA 2018: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere del GP di Austria 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













FOTOCATTAGNI