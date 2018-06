F1, GP Austria 2018: prove libere 3. Sebastian Vettel vola davanti alle Mercedes, problemi per Verstappen

Sebastian Vettel (Ferrari) ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno. Al Red Bull Ring si è vissuta una ultima ora prima delle qualifiche davvero intensa con Ferrari e Mercedes che si sono sfidate sul filo dei millesimi fino a toccare il nuovo record del tracciato della Stiria. Il tedesco è sceso fino a 1:04.070 precedendo Lewis Hamilton (Mercedes) per appena 29 millesimi. Terza posizione per il suo compagno di scuderia Valtteri Bottas a 134, davanti a Kimi Raikkonen (Ferrari) che si è ripreso dopo i problemi di ieri, ma si è fermato a quattro decimi dalla vetta.

Note dolenti, invece, in casa Red Bull. Quinto e sesto posto per i due piloti, con Max Verstappen a 721 millesimi e Daniel Ricciardo ad un decimo esatto dal compagno, ma la notizia peggiore è arrivata a pochi minuti dal termine della sessione quando il motore dell’olandese lo ha abbandonato, lasciandolo a piedi dopo curva 4. Completano la top ten il francese Romain Grosjean (Haas) settimo a 846 millesimi, davanti al compagno di scuderia, il danese Kevin Magnussen ottavo a 943, mentre è nono un eccellente Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, ha portato la sua Alfa Romeo Sauber a 1.149 da Vettel (ma ha chiuso, a sua volta, il turno con problemi alla sua monoposto), mentre è decimo il tedesco Nico Hulkenberg (Renault) a 1.158, appena tre millesimi davanti al suo compagno, lo spagnolo Carlos Sainz.

Anche la FP3 ha dimostrato come il circuito, così breve e con appena nove curve, sia ben definito. Primo settore con le due contendenti praticamente appaiate, quindi T2 dove va meglio la Ferrari, mentre nel T3 la Mercedes fa la differenza. A questo punto tutto tornerà in bilico e sul filo del rasoio alle ore 15.00 quando toccherà alle qualifiche. La pole position, mai come oggi, si deciderà per questione di centesimi, se non millesimi, e partire davanti in un circuito simile può fare tutta la differenza del mondo.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP AUSTRIA 2018

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 05 S. Vettel (U) Ferrari 1’04″070 14 2 44 L. Hamilton (U) Mercedes +00″029 1’04″099 17 3 77 V. Bottas (U) Mercedes +00″134 1’04″204 17 4 07 K. Raikkonen (U) Ferrari +00″40 1’04″470 16 5 33 M. Verstappen (U) Red Bull +00″721 1’04″791 14 6 03 D. Ricciardo (U) Red Bull +00″821 1’04″891 12 7 08 R. Grosjean (U) Haas +00″846 1’04″916 13 8 20 K. Magnussen (U) Haas +00″943 1’05″013 11 9 16 C. Leclerc (U) Sauber +01″149 1’05″219 24 10 27 N. Hulkenberg (U) Renault +01″158 1’05″228 16 11 55 C. Sainz (U) Renault +01″161 1’05″231 19 12 10 P. Gasly (U) Toro Rosso +01″194 1’05″264 19 13 31 E. Ocon (U) Force India +01″374 1’05″444 16 14 14 F. Alonso (U) McLaren +01″378 1’05″448 16 15 11 S. Perez (U) Force India +01″432 1’05″502 19 16 9 M. Ericsson (U) Sauber +01″629 1’05″699 16 17 28 B. Hartley (U) Toro Rosso +01″635 1’05″705 17 18 2 S. Vandoorne (U) McLaren +01″767 1’05″837 13 19 18 L. Stroll (U) Williams +01″959 1’06″029 20 20 35 S. Sirotkin (U) Williams +02″248 1’06″318 15

