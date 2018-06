F1, Fernando Alonso: “Resterò in F1 solo con un top team per vincere il Mondiale. Le gare prima erano imprevedibili, ora sono noiose”

Fernando Alonso dopo il trionfo nella 24 Ore di Le Mans con la Toyota è tornato in Formula Uno sulla sua McLaren, ma il weekend di Le Castellet (Francia) è stato ancora una volta ben al di sotto delle aspettative. Ora è già tempo di pensare avanti perché domani si riparte in Austria a Zeltweg. Il due volte campione iridato ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di diversi temi legati al suo futuro.

“Devo capire quale sarà l’opzione migliore, se correre in altre categorie o restare in F1”. Una scelta non facile per Alonso che chiarisce poi le condizioni necessarie per una sua permanenza: “Ho bisognò di un ambiente competitivo, devo poter lottare per la vittoria o per il podio. In F1 ci sono tre squadre che giocano un campionato a parte e fra queste diversi piloti hanno il contratto in scadenza. Seguo i loro movimenti. Non ci ha ancora parlato, ma presto lo faremo”

Il pilota spagnolo è ancora molto fiducioso nei propri mezzi e ha bene in testa i prossimi obiettivi: “La mia priorità è la F1, credo con il talento e con l’impegno potrei combattere ancora per il Mondiale. Poi certo vincere la 500 Miglia di Indianapolis resta l’obiettivo per la Tripla Corona”.

Poi uno sguardo al passato, con la Formula Uno che ha perso la spettacolarità di un tempo: “C’erano più possibilità per le squadre piccole. Era una F1 più imprevedibile. Ora si vede un trenino di macchine, in testa c’è chi ha fatto la pole. È diventato noioso”.

Infine Alonso dà anche un pronostico sul Mondiale con la sfida tra Vettel e Hamilton: “Prima la Mercedes aveva un vantaggio netto, ma ora con la Ferrari non è più così. La situazione cambia da pista a pista in base alla capacità di adattamento dell’una o dell’altra. Si deciderà all’ultima gara”.













